Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi önce oyalayan sonra dışlayan sinsileri unutmadık



"SİNSİLİKLERİ UNUTMADIK"



"BİZİ KAPIDAN GÖNDERENLERİ UNUTMUYORUZ"

Serap Belovacıklı

Bu ülkeye tıpkı sizlerin istediği gibi Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet ettiğimiz 15 yıl boyunca çok büyük başarılara imza attık. Bugün Afyon Büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Eğer doğumlar artarsa 2019'de Büyükşehir olabiliriz. Ama taşımayla olmaz bu iş. En geç bir sonraki seçimde Afyonkarahisar Büyükşehir statüsüyle yoluna devam edecektir.Mehmedimiz Afrin'e giderken kendisiyle röportaj yapanlara 'Düğüne gidiyoruz' diyor. Mehmedim 'Hedef Kızıl Elma' diyor. Kızıl Elma biten bir nokta değildir sonsuzluktur.Erdoğan konuşurken AK Partililer bu koreografiyi yaptı ve "Ölü dünya dirilmeyi bekliyor!" yazısı açtılar.2019'de yapılacak mahalli seçimlerde Mart'ta yerel seçim, Kasım'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi var. Afyonkarahisar'dan çok büyük destek bekliyoruz.Bizler bugüne kadar hiç bir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğildik. Başka yerde asla. Türkiye sınırları içinde ve uluslararası alanda verdiği tarihi mücadelede attığı her adımda güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin sürmesi bizlerin görevlerini hakkıyla yapmasına bağlıdır. Bizim zayıflığımızı Türkiye'nin zayıflığı olarak görüp akbabalar gibi ülkenin üzerine çökmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Seçimlerde tüm iftiralara inşallah bizi destekleyen vatandaşlarımıza olan minnettarlığımızı böyle ödeyebiliriz.Bu sabah itibariyle bin 595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz 60 ÖSO toplam 91 şehidimiz var. Biz ne karnından konuşanlardan ne de lafı eğip bükenlerden olmayacağız. Her zaman açık sözlü olduk. Bize de açık sözlü olunmasını istedik. Halen İran'la Irak'la Yunanistan'la çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Lozan'da ki kazanımlar unutmadığımız gibi kayıplarımız da unutmadık. Bizi önce oyalayan sonra dışlayan sinsilikleri unutmadık. Geleceğimizi karartmak isteyenlere aynı ellerin yumruk olup tokat olup inmesi kaçınılmazdır. Herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep iyilik ettik iyilik peşinde koştuk. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz.İyi niyetli olmak hazırlıksız olmak demek değildir. 15 yılda yaptıklarımızı daha önceki dönemlerin eksiklerinin telafisi olarak görüyoruz. 2023 hedeflerimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefinin ilk durağıdır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'nin önünde yepyeni bir ufuk açılıyor. Artık kendi silahlı insansız hava araçlarını uçuran bir Türkiye var. Biz bunları istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyerek bizi kapıdan gönderenleri unutmuyoruz. Artık yerli tüfeklerini üreten bir Türkiye var.