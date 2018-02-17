Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet siyasetçilerini kurban vermeyecek



"TÜRKİYE'Yİ BU HALE BİZ GETİRDİK"



"KILIÇDAROĞLU GİBİ 8 SEÇİM KAYBEDİP KOLTUĞA YAPIŞMADIK"

Serap Belovacıklı

Bu millet Menderes ve hizmetlerini unutmadı unutmayacak. Bu millet darbe günü sevinç yapanları da unutmayacak. Bu millet siyasetçilerini bir daha darbe heveslilerine kurban vermeyecek. 15 Temmuz gecesi gibi 250 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak.Bana sizler gibi yol arkadaşları dava arkadaşları lütfettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.Bugün Eskişehir'le beraber Büyükşehir kongrelerimizi de başlatmış oluyoruz. Kongrelerimiz vasıtasıyla kadromuzu yeniliyoruz. Her gittiğim yerde muhteşem bir heyecanla göz kamaştıran bir dayanışmaya şahit oluyorum. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvetle 2023'e daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyecektir. Türkiye'nin 2019 kavşağını da başarıyla dönmekten başka şansı yoktur. Bu seçilerde sadece ülkemizin 15 yıllık başarılarının değil tüm kazanımları oylaması yapılacaktır. Şu anda itibaren 2019'a kadar kapı kapı dolaşacak eserlerimizi hizmetlerimizi Eskişehirli kardeşlerimize anlatacağız.Yüksek Hızlı Treninin AK Parti tarafından yapıldığını bilmeyenlerin olduğunu size söyleyebilirim. Çok var. Marifet iltifata tabidir. 25 havalimanı 57 havalimanı oldu. Bu kadar havalimanını biz yaptık. Türkiye'yi bu hale biz getirdik. Bütün bunları niye yaptı? Modern Türkiye için bu gerekliydi. Modern Türkiye'yi inşa edeceksek, bunlar Atatürkçüyüz diyorlar ya, ne yaptınız ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmka için? Dünyada şu anda 1 numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Şu anda bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız açılıyor.Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler muhabbetimizi bir türlü anlayamadılar. Biz birbizimizi sadece Allah için seviyoruz. Koltuk kavgasıyla ömür geçenler bizim millete hizmet aşkımızın sırrını bir türlü varamadılar. Biz siyaseti hizmet vesilesi istiklal mücadelesi olarak görüyoruz. Biz anamuhalefetin başındaki zat gibi 8 seçim kaybetmesine rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Bizim nazarımızda tüm makamlar geçicidir. Biz makama, insana hizmet götürme amacı olmanın ötesinde hiç bir anlam yüklemedik.