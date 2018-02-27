Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de konuştu



"TİCARET HACMİNİ YETERLİ BULMUYORUM"



Serap Belovacıklı

Artık IMF'e borç söz konusu değil. IMF bizden borç istedi. Fakat IMF baktı ki Türkler ciddi bu parayı almaktan vazgeçti.Eğitimde 282 bin yeni derslik yaptık. 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta ülkemizin her köşesinde 12 bin hastane sağlık kurumu açarak 536 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ederek bir devrim gerçekleştirdik.Ulaşımda 20 bin kilometreye yakın bölünmüş yol inşa ederek, 29 yeni havalimanını hizmete açarak dünyayı vatandaşlarımız için yakın hale getirdik.Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları dostlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir. Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir'dir. Şu anda 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyorum. Bunu 5 milyar dolara çıkarmamızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Bu rakamı ilk etapta 5 ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz buna mani yok.Türk şirketleri Cezayir'de en çok istihdam sağlayan şirketlerin başında geliyor. İnşallah yatırımlar konusuda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.Cezayir'in enerji fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız.Türkiye Cezayir ile tarım alanındaki her türlü işbirliğine açıktır.Özellikle enerj alanındaki işbirliğimizin süratle ilerlemesi gerektiğine inanıyorum.