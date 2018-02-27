15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'de iş forumunda konuştu. Erdoğan, "Cezayir'le 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyorum" dedi, "Bunu 5 milyar dolara çıkarmamızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Bu rakamı ilk etapta 5 ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz buna mani yok" ifadelerini kullandı. 

27 Şubat 2018, Salı 15:33
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de konuştu
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Artık IMF'e borç söz konusu değil. IMF bizden borç istedi. Fakat IMF baktı ki Türkler ciddi bu parayı almaktan vazgeçti. 

Eğitimde 282 bin yeni derslik yaptık. 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta ülkemizin her köşesinde 12 bin hastane sağlık kurumu açarak 536 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ederek bir devrim gerçekleştirdik. 

Ulaşımda 20 bin kilometreye yakın bölünmüş yol inşa ederek, 29 yeni havalimanını hizmete açarak dünyayı vatandaşlarımız için yakın hale getirdik. 


"TİCARET HACMİNİ YETERLİ BULMUYORUM"
 

Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları dostlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir. Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir'dir. Şu anda 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyorum. Bunu 5 milyar dolara çıkarmamızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Bu rakamı ilk etapta 5 ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz buna mani yok.

Türk şirketleri Cezayir'de en çok istihdam sağlayan şirketlerin başında geliyor. İnşallah yatırımlar konusuda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.

Cezayir'in enerji fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. 

Türkiye Cezayir ile tarım alanındaki her türlü işbirliğine açıktır. 

Özellikle enerj alanındaki işbirliğimizin süratle ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Berkin Elvan davası... Tanık avukat: Bir çocuk 'Anne' diyerek koşuyordu

Berkin Elvan davası... Tanık avukat: Bir çocuk 'Anne' diyerek koşuyordu
Irak'tan Türkiye'ye geçmek isteyen yabancı uyruklu 5 kişi donarak öldü

Irak'tan Türkiye'ye geçmek isteyen yabancı uyruklu 5 kişi donarak öldü
II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi
İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı! Neden yüklediğini anlattı

İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı! Neden yüklediğini anlattı
Son Dakika...PYD elebaşı Salih Müslim'in ilk fotoğrafları servis edildi! Salih Müslim serbest bırakıldı!

Son Dakika...PYD elebaşı Salih Müslim'in ilk fotoğrafları servis edildi! Salih Müslim serbest bırakıldı!
Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert Kadir Mısıroğlu tepkisi

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert Kadir Mısıroğlu tepkisi
Teröristlerin sivillerin arasına nasıl karıştığı ortaya çıktı

Teröristlerin sivillerin arasına nasıl karıştığı ortaya çıktı
HDP'nin tutuklu Muş Milletvekili Burcu Çelik Erzurum'a getirilecek

HDP'nin tutuklu Muş Milletvekili Burcu Çelik Erzurum'a getirilecek
Peşini bırakmadığı kadını böyle tehdit etti: 4 yaşındaki yeğenine tecavüz ederim

Peşini bırakmadığı kadını böyle tehdit etti: 4 yaşındaki yeğenine tecavüz ederim
CHP'de yeni tüzük taslağı hazırlandı

CHP'de yeni tüzük taslağı hazırlandı
Adalet Bakanı Gül'den flaş Salih Müslim açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den flaş Salih Müslim açıklaması