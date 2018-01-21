Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da halka seslendi. Erdoğan Afrin'de PKK/PY ve DEAŞ'a karşı başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili konuştu, operasyonun kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Erdoğan, operasyonun ardından halkı sokağa çıkmaya çağıran HDP'ye de sert çıktı, "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi.Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Siz bizi içten vuracaksınız. Sizlere o meydanları bırakmayız. HDP istediği gibi at oynatamayacak.İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Hiçbir paçavrayı kimse bizim bayrağımıza eş tutamaz.Kim bizi bölmeye teşebbüs ederse nasıl ki Cudi'de, nasıl ki Kandil'de F-16 olduk, tank olduk, bunları inlerinden çıkardıysak oralarda da tepelerinde oluruz.Neymiş Paralel devletmiş. Şu anda zannediyor ki Amerika beni saklar. O daseni bir müddet saklayacak sonra kirli bez gibi sokağa atacak. Onun da bütün avanesi, Batı'ya kaçanlar yaptıklarının bedelini ödeyecek. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Sıkıntı varsa araştırıyoruz., Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik harekatını 'işgal girişimi' olarak nitelendirmiş, halkı sokağa çıkarak harekata tepki göstermeye davet etmişti.