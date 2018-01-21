15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da açıklama yaptı. Erdoğan Afrin'deki Zeytin Dalı harekatının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Sokağa çıkma çağrısı yapan HDP'ye de sert çıkan Erdoğan, "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi. 

21 Ocak 2018, Pazar 15:13
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da halka seslendi. Erdoğan Afrin'de PKK/PY ve DEAŞ'a karşı başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili konuştu, operasyonun kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Erdoğan, operasyonun ardından halkı sokağa çıkmaya çağıran HDP'ye de sert çıktı, "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi. 

İşte satır başları....

Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Siz bizi içten vuracaksınız. Sizlere o meydanları bırakmayız. HDP istediği gibi at oynatamayacak. 

İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu  dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.

Hiçbir paçavrayı kimse bizim bayrağımıza eş tutamaz. 

Kim bizi bölmeye teşebbüs ederse nasıl ki Cudi'de, nasıl ki Kandil'de F-16 olduk, tank olduk, bunları inlerinden çıkardıysak oralarda da tepelerinde oluruz. 

Neymiş Paralel devletmiş. Şu anda zannediyor ki Amerika beni saklar. O daseni bir müddet saklayacak sonra kirli bez gibi sokağa atacak. Onun da bütün avanesi, Batı'ya kaçanlar yaptıklarının bedelini ödeyecek. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Sıkıntı varsa araştırıyoruz. 
 

Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı! Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!
NE OLMUŞTU?


HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik harekatını 'işgal girişimi' olarak nitelendirmiş, halkı sokağa çıkarak harekata tepki göstermeye davet etmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı

Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı
Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...

Son Dakika...Afrin'de PKK/PYD'nin elindeki ilk köy alındı...
ÖSO güçlerinin kolundaki sarı bandın sırrı

ÖSO güçlerinin kolundaki sarı bandın sırrı
Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: Şehitler, yaralılar ve kayıplar var

Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: Şehitler, yaralılar ve kayıplar var
CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız

CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız
Vatandaşlar Afrin'e giden askerleri sarılarak uğurladı

Vatandaşlar Afrin'e giden askerleri sarılarak uğurladı
CHP'li Bülent Tezcan'dan Afrin harekatına destek açıklaması

CHP'li Bülent Tezcan'dan Afrin harekatına destek açıklaması
ÇNRA'lar böyle vurdu

ÇNRA'lar böyle vurdu
Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama
Son Dakika... Afrin'e kara harekatı başladı! Asker Kilis'ten Afrin'e geçti

Son Dakika... Afrin'e kara harekatı başladı! Asker Kilis'ten Afrin'e geçti
Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!

Afrin Operasyonu'na tepki gösteren HDP’den 'sokak' çağrısı!