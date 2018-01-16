Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması



AYM'NİN MEHMET ALTAN VE ŞAHİN ALPAY KARARI



AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubu toplantsının ardından gazetecilere Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle beraber yapacağız" ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump ile bir temasının olup olmayacağı sorusuna ise, "Trump'ı aramayı düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı, "Savaş stratejilerinde geceler sayısızdır" şeklinde konuştu.Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında 'hak ihlali yapıldı' diyerek beraat kararı vermesiyle ilgili de açıklama yapmayacağını söyledi "Arkadaşlar gerekli açıklamayı yaptı" dedi.Erdoğan 'AK Parti-MHP ittifakı Kürt oylarını küstürür' iddiaları için de "Bu oyuna inanmayın millet bunları aştı" dedi.