Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert ifadeler

Serap Belovacıklı

Genel Başkan olarak ülkemizi bir baştan bir başa adım adım gezerek her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşarak vazifemizi icra ediyoruz. Her bir arkadaşımdan aynısını bekliyorum. Türkiye'nin çevresinde yaşanan ve içerde karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü artırıyor. Milletimiz kara kaşımıza kara gözümüze meftun olduğu için değil samimiyetimize güvendiği için bize emanet etti. Bu kutlu mücadelenin önemini anlamamış hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele İstiklal ve istikbal mücadelesidir.Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü bir terör meselesi vardır. Türkiye'nin küresel düzeyde tehdit haline dönüşen ayrımcılık, ırkçılık gibi sorunları vardır. Bir de anamuhalefet sorunu vardır. Dünyanın her yeriden anamuhalefet partileri proje üretir. Bizdeki anamuhalefetse cebinde keklik olarak gördüğü yüzde 25'lik oyunun üzerine ilave yapma gereği duymadığı gibi kendini marjinalize etmenin gayreti içindedir.Biz bu bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia.(CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu) Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bir şey söylememize gerek kalmıyor kendi söyledikleri anlatıyor.Her şey bir tarafa Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hale geldi? Gezi olayları sırasında çekilen o yüzünde maske elinde taş eylemci resmi ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını ispat ediyor. Provokasyonların her yerinde bu kişinin bulunduğu anlaşılıyor.Gezi olayları sırasında insanları, 'Ananı da al haydi Taksim’e' diyerek provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. İşte bütün bunların öncesinde de CHP ile HDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Hemen CHP’yi BDP’yi aynı yola girdiği için eleştiren gerzekler karşı saldırıya geçiriyor.Bu kişi Kürtler Gezi'de şunu yapmış, Kobani'de ne yapıyorsun diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için Yasin Börü ve 50'nin üzerinde insan şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.Darbe gecesi yaşanan olayları nası anlatıyor? Bu CHP'nin nerede bulunduğunun da ifadesidir. "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi getirilir? İnandığınız Allahınız sizin de belanızı versin." diyor. Ey Kılıçdaroğlu kiminle yoldasın ortada işte. Bu kişinin İl Başkanı koltuğunda oturuyor olması çok düşündürücüdür. Bay Kemal sen de bundan sonra çok daha düşüneceksin. Eşi de adeta övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Milletime saygım sebebiyle şahsıma anacığıma küfürleri burada söylemekten hicap duyacağım. Ben inanıyorum ki CHP'li kardeşlerim bu açıklamalardan sonra bu kafanın benzerini artık ruh ikizi oldukları HDP'sinin başına da musallat etmişlerdir. Demokrasinin renklerinden biri diyerek geçiştirebileceğimiz bu zihniyete ülkenin ve milletin geleceğinde söz sahibi yapıları teslim ederseniz oraları da batırırlar.Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür gibi bir tipi başında olduğu yere tencere kapak gibi böyle bir il başkanı yakışırdı. Bu zat bir vatandaşımıza 'Gidip kendini sarayın önünde yaksaydın ardından sarayı da yaksaydın' diyecek kadar vicdan fukarasıdır. Bu nasıl bir siyasetçi? Bunların bedelini ödeyecekler. Terör örgütü mensuplarını göreve getirmeyi başarı sayan bir zihniyet CHP'yi esir almıştır. Demokrasiler anamuhalefet gerçekten çok önemlidir. Siyaset ülkenin başına yeni dertle açma değil var olan dertleri çözme işidir. Milletin kültürüne hakaret etmek siyaset değildir. Bunun adı olsa olsa millet düşmanlığı olur. Her seçimde büyüyerek çıktık CHP'de nal toplayarak arkamızdan geldi. Bu kişilerin seviyesine inmeye bizim yetiştiğimiz gelenek izin vermez. Takdiri milletimize bırakıyoruz.CHP'de yaşananlar ülekemizin güney sınırında yaşadığı tehditten bağımsız değildir.Burada özellikle NATO'ya bir serzenişim var: Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde de tavır almaktan mükellefsiniz. Siz ne tür bir tavır aldınız?Biz milletimize verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmke için çalışmaya devam edeceğiz. Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk. İnşallah yarın öbür gün Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gözüküp sırtımızdan vurmaya çalışanlar ne de siyasi görünümlü terör destekçileri engel olabilir.