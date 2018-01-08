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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni suç duyurusunda bulundu. 

08 Ocak 2018, Pazartesi 12:32
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de, Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.


KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?


CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafıdnan görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu belediye önünde halka seslenmişti. Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

Sen sarayında oturuyorsun, vatandaşa diyorsun ki 1600 lira para verdik. İşçinin alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Mücadele edeceğiz sonuna kadar.

Türkiye'nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız. 



İhanet ettiler İstanbul'a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16/9'u yıkamıyorsun. Bu milletin parası ile hava basıyorsun millete. 

Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek.

Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Bazen iftira tutmaz. Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Sen FETÖ ile beraber aynı kaptan yemek yerken ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyordum. 

Saray'a ne kadar para harcıyorsun arkadaş, örtülü ödenekten nereye gidiyor. Bana bir kuruşun hesabını veriyor mu? Biliyorum şimdi burada konuştum tekrar tazminat davası açacaklar. Mısır'daki sağır sultan da duysun. Senin feriştahın da gelse bizi asla yıldıramaz ve korkutamaz.

Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geceçek CHP'den. Yüzde 77 oy aldı zaten.

 


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