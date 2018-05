Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye sert sözler

"BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA GİDER"



"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATA MI ORTAYA SÜRDÜĞÜ GARİBANA MI BAKACAĞIZ?"



"KİMSE BUNLARI YUTMUYOR"



"ONLARIN TARZI YIKMAK BİZİM ANLAYIŞIMIZ İNŞA"



"BU KADRO YOLA YENİ ÇIKMADI"



"SİZİN NE KADAR AŞAĞILIK OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"



"3 BENZEMEZ İTTİFAKINA KARŞI TEK ADAYLA ÇIKACAĞIZ"

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler.Anamuhalefet partisi hariç. Anamuhalefet partisi lideri kendisi aday olmaktansa başka bir ismi öne sürdü. Bir türlü Genel Başkan olarak seçilemeyen bir ismi önerdiler. Demek ki Genel Başkanlığı Cumhurbaşkanlığından üstün görüyor. CHP pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu adayda belirtilen vasıflarla pek ilişki kurabilen olmadı. Dün de 15 vekilini ağlata ağlata başka partiye göndermişlerdi. Dünyanın hiç bir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlama yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.Bizim burada bir sıkıntımız var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız? Orada bir kendisi var bir de kuklası var. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız sopayı tutanla mı uğraşacağız? Bizi çıldırtacaklarını söylemişlerdi çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu yalancı pehlivan hiç bir işe yaramasa da milleti eğlendiriyor. Bu karikatür tipin maceralarını izlemeye devam edeceğiz. Hizmet yarışını da siyaset yarışını da hep kendimiz yapmak durumunda kaldık.Biz bugüne kadar hep değişimden yana olduk. Buna karşılık muhalefet vaatlerine baktığımızda şu çıkıyor. Biri gözüne cumhurbaşkanlığı külliyesini, diğeri yeni yönetim sistemini, bir diğeri de devletin uçaklarını kestirmiş illa 'Yok edeceğiz' diyorlar. Biri Çankaya'da yatacakmış diğeri de Külliyeyi gençlere tahsis edecekmiş. Bu nasıl cüce bir politikadır? Bunlar çok basit popülist politikalar. Kimse bunları yutmuyor. Millet sizden neyi yıkacağınızı değil neyi inşa edeceğinizin projesini bekliyor. Pazar günü manifestomuzu paylaştık yakında projelerimizi de paylaşacağız. Muhalefetin çok daha fazla projesi olması gerekmez mi? Ama yok. Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi.Milletimiz tamam derse kenara çekiliriz. 24 Haziran'da gereken dersi milletimizin vereceğine inanıyorum.Başka Cumhurbaşkanı adayları da mevcut. Biz ne kadar adayla yarışırsak memnun oluruz. Demokrasi budur. Bununla birlikte her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Onları tarzı yıkmak olabilir bizim proje anlayışımız inşa üzerine kuruludur. Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir projeleri var açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu tavır milletin iradesine saygısızlıktır. Buradan milletimize çağrı yapıyorum. Oy için geldiklerinde onlara bunu söyleyin: AK Parti 284 bin yeni derslik yaptı onları da mı yıkacaksınız?Bizim milletimize taahhüdümüz yeni yönetim sistemini derhal hayata geçirmektir. Yönetim sisteminin değişecek olmasının bize sağlayacağı imkanları gayet iyi biliyoruz. AK Parti 16 yıldır iktidardaydı bu sürede ortaya çıkan bir birikim vardı. Eski yönetim sistemiyle yapabildiklerimiz bunlardı. Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız kesinlikle düşünülemez. Yola yeni çıkan bir çırak değil bu kadro. Gerek şahsım gerek arkadaşlarım tecrübeli. Biz bundan sonra yeni yola çıkan olmayacağız. Bizim karşımızdakilerin hiç birinin ne deneyimi ne tecrübesi yok. Onlar sıfırdan başlayacaklar.Meclis'te de çoğunluğu sağlamamız şarttır. Kanun değişikliğine hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Benim aziz milletimden isteğim şudur; Cumhur İttifakına bu doğrultuda katkı sağlamalısınız. Meclis çoğunluğu önemlidir. Cumhur İttifakı ile amacımız sadece Meclis'te çoğunluğu elde etmek değil anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmaktır.Dün iyi bildiğiniz insanların rotayı yarın nereye çevireceğini kestirmek mümkün değildir.Biz terör örgütünün güdümündeki partiler gibi hiç bir zaman ikiyüzlü iki dilli olmadık. Her zaman her yerde aynı şeyleri söyledik.Önceki gün Fransa'da kendini bilmez bir grup çıkmış Kur-an'ı Kerim'den bazı hadislerin çıkmasını söyleyen bir bildiri yayınlamış. Acaba kendi kitapları İncil'i hiç okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde yasaklanmasını isterler. Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilin biz sizin kutsallarına saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsallarımıza saldırıyorsunuz? Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Yeni tanımadık sizi. Biz saldırmayacağız çünkü biz sizleri gibi aşağılık değiliz.600 isimden oluşan bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Listemizde yer alan olacaktır alamayan olacaktır. Bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Bir çok hassasiyetlerimiz var. Bölgenin demografik yapısından tutunuz, hanım, genç gözden geçirmek ve bu dengeleri kurabilmek...Meclis gurubumuz ne kadar güçlü olursa yürütmede o kadar rahat ederiz. Diğer partilerin kurudğu 3 benzemez ittifakının karşısına tek adayla çıkacağız.