Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Abdullah Gül açıklaması



"KUDÜS'Ü DÜNYA GÜNDEMİNİN EN ÜST NOKTASINA ÇIKARDIK"



"BİZİ ÇOĞULCU OLMAMAKLA SUÇLUYORLAR"



"AÇILIM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"



"AMERİKA'DAKİ DAVA SİYASİ İÇERİKLİ DARBE GİRİŞİMİDİR"



"4 BİN TIR SİLAH KİME VERİLİYOR?"



"SALDIRILARIN HEDEFİ ERDOĞAN DEĞİL TÜRKİYE'DİR"



"BAHÇELİ'YE DESTEK KARARI İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Serap Belovacıklı

2019 seçimlerinde teşkilatlarımızı büyük ölçüde yenileyip heyecanımızı tazeleyeceğiz.Teşklilatlarımızda değişim milleitmiz tarafından çok müspet karşılandığını görüyorum. Geçmişte ülkeyi yönetmiş olup sonradan tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş partilerin ortak özelliği milletin farkına varamamalarıdır. Bizim gücümüz milletimizle bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Geçmişte parti çatısında olup bugün dışarıda başka havalarda gezenlerin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte son 3-4 yıldır mücadele en küçük desteklerini görmediğimiz siluetlerini karşı tarafta gördüğümüz kişilerdir. Bu ülkede evet hayır oylaması yapılıyor. Birileri hayır kampanyası yürütüyor. Kusura bakmasınlar. Bu birlikteliği zedeleyenler bilsin ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalırlar. Bu tren yoluna devam eder. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor.Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koymaya çalışanlarla dikensiz bahçelerde yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor.Gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs'tü. Başlattığımız yoğun diplomasi trafiğinin ardından hızla çalışma başlattık. İslam İşbirliği Teşkiları zirvesi İslam dünyasının bir konuda güçlü bir şekilde kenetlenmesine vesile oldu. Elbette ikircikli davranan ülkeler var. Kudüs'ün bazı devletler tarafından anlaşılamadığı görülüyor. Kudüs'ün dünya gündeminin en üst noktasına çıkmasını sağladık. Bir süredir düşlerimizde görmekle yetindiğimiz Kudüs'ü kucaklayacağımız günler uzak değil.Önceki gün meşhur Demir Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bizi çoğulcu olmamakla suçluyorlar. Hükümetlerimiz döneminde kilise, şapel sinagog olarak 14 eseri restore ederek diğer dinlerin hizmetine sunduk. Trabzon'da Sümela Manastırı'nın da restoresi devam ediyor. Kimse bizi buna mecbur bırakmıyor. Ecdadımız kimsenin ibadetine karışmadı. Batı ülkelerinin özellikle Amerika'nın himayesi altındaki İsrail'in şımarıklıkları dünyayı felakete sürüklemektedir. Biz tüm samimi dostlarımıza bu ikazı yapıyoruz. Bölegede adil bir düzenin kurulması zaruridir. Bu çerçevede Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya onların haklarını korumaya devam edeceğiz.Yılın son haftası yaptığımız Sudan, Çad, Tunus ziyaretleriyle Fransa temasımız çok yönlü dış politikamızın ifadesidir. AK Parti hükümetlerinde kardeş coğrafyalardan başlayarak dünyanın her tarafına yayılan açılım projesini hayata geçirdik. Hamd olsun çok güzel neticeler de aldık. Suriye ve Irak'ta yaşanan istikrarsızlıkla bizi hedeflerimizin gerisine düşürmüş olsa da bu bölgeyle güçlü bir kucaklaşma yaşadığımızı kimse inkar edemez. Bu fotoğrafta Afrika'nın ayrı yeri var. Afrika 3. bin yılın yıldızı olacak kıtadır. Afrika yıllarca ihmal ettiğimiz Batılı sömürgecilerin kanlı pençelerine teslim ettiğimiz coğrafyaydı. Büyük elçilerimizin sayısı 12 idi. 2015'i Afrika yılı ilan ettik ve yoğun bir çalışmaya başladık. Afrika'da büyükelçilik sayımız 41 oldu. Biz Afrika'ya adım attığımızda onlar bize koşarak geliyor. Şimdi önümüzde Latin Amerika ülkeleri var oralara da gideceğiz. Türkiye'yi bir yandan terör örgütlerinin saldırılarıyla bir yandan ekonomik kumpaslarla dize getirmek isteyenlerin asıl amacı bizi bu vizyondan uzaklaştırmaktır.15 Temmuz darvbe girişimi ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Özellikle buradan ifade etmem gerek. Amerika'daki dava bir siyasi içerikli darbe girişimidir. Türkiye'yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırma, FETÖ ile CIA ile FBI ile Türkiye'yi kendilerine göre bir sıkıştırma oyunudur. Bu da tutmayacak bunu da başaramayacaklardır. Türkiye bir kabile devleti değildir, bunu herkesin bilmesi lazım.Türkiye'nin geldiği yer birilerini rahatsız ediyor. Bir kıskançlıktır gidiyor. Çatlasanız da patlasanız da biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Stratejik ortaklar bizim sınırmızda terör örgütlerine silah desteği veriyorlarsa biz neyi konuşacağız? 4 bin TIR silah kime veriliyor? Terör örgütüne. Sonra kalkıp bize nasihat çekmeye yelteniyorlar. O nasihatı kendinize saklayın. Bu samimiyet dürüstlük yoksa biz göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye devam ederiz.Bugün Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik saldırılar sanıyor musunuz ki sadece bizedir. Bu saldırıların hedefi 80 milyon nüfuslu Türkiye'dir. Türkiye demek yüzlerce binlerce kardeşimizin çarpan kalbi demektir. Türkiye demek İslam dünyasında yaşayan 1,7 milyon insanın semaya açılan elleri, dillerden eksik olmayan duaları demektir.Bu seçimler arefesinde Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Bu duruşla ülkemizde bizi bölmek isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacak. Kendisinin şahsımıza destek kararı için şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sayıı Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı çok değerli buluyorum.