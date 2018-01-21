Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması



"DURDUK DURDUK BİR GECE ANSIZIN VURDUK"



"TAVİZ VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



"BURADA KAN DA OLUR"



"BU NE AHLAKSIZLIKTIR"



"TÜRKİYE ORADA OLMAK ZORUNDADIR"



"NE ZAMAN HAMLE YAPSAK KARŞIMIZA ENGELLER ÇIKTI"

Serap Belovacıklı

Bursa'yı şaha kaldırmadan bize durmak dinlenmek haramdır. Türkiye'nin 2023 vizyonunda Bursa'yı çok önemli görevler bekliyor. Bursa ülkemizdeki ulaşım hatlarının en önemli kavşaklarından olmasına rağmen sadece 200 kilometre bölünmüş yola sahipti. Biz buna 332 kilometre yol ilave ettik.Son asrın en büyük soykırımına Türk milleti maruz kalmıştır. Balkanlardan çekilirken verdiğimiz sivil kayıp sayısı 2 milyonu geçmiştir. Biz tevekkül sahibi bir millet olarak acımızı kalbimize gömdüğümüz için tam tersi iddialarla saldırılarla giderek daha çok karşılaşacağımız anlaşılıyor. Yıllardır Ermeni iddiaları için varsa arşiviniz açın biz de alalım dedik. Karşımıza çıkacak cesaretleri yok. Ne oldu Cerablus'ta El Bab'da? Dedik ki bizim sınırlarımıza saldırmayın. Bunu sayın Obama'ya da söyledim. Obama'ya söylediğim zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı ne yazık ki beklenen cevabı almadık. 15 gündür bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Bu arada malesef müttefikimiz bazı ülkeler bir terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar. Ama biz tüm kayıtlarıyla görüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya? 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Biz bütün bunların takipçisi olarak durduk, durduk, durduk bir gece ansızın vurduk.Dün akşam hava harekatıyla gereken adımlar atıldı ardından kara harekatı başladı devam ediyor. Afrin yüzde 55 ile Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilmiş Kürtler var, yüzde 6-7 civarından Türkmenler var. Bizim amacımız Suriyeli kardeşlerimizi bir an önce kendi topraklarına göndermek. Bölücü terör örgütüne karşı adımları atıyoruz atacağız. Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bir tanesi kalmayıncaya dek bunların işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunu bedelini çok ağır öderler. Sadece uzaktan atıp tutarak 'Arkamızda Amerika var' diyerek siz Türkiye ile baş edemezsiniz. Şimdi çıkmış HDP'nin KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımızı. Şu ana kadar çıkan olmadı. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşen olursa bedelini çok ağır öderler. Burada söylüyorum bu bir milli mücadeledir. Karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz.Buradan taviz yok.Burada anamuhalefetin başındaki zat onlara destek veriyorlar gereğini yaparız. Yok kan dökülmesini istemiyormuş. Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman şehadet de olur, gazi de olur kan da olur.Yeni bir il başkanı seçtiler. Milletimizin takdirini seçimlerde en güzel şekilde ortaya koyacağına inanıyorum. Ben CHP'nin içinde yerli ve milli arkadaşlarımız olduğunu biliyorum.Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete bir başlık atmış. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır? Bu ne edepsizliktir. Ben Kıbrıslı kardeşlerime gereken cevabı vermelerini söylüyorum.Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bihaberdir. Türkiye oralarda olmak zorundadır Bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir Bay Kemal. Terör örgütlerinin sadece görünen yüzlerinden farklı olduklarını biz biliyoruz. FETÖ demek sadece Pensilvanya'daki şarlatan ona tapan köle sürüsü değildir. PKK sadece Avrupa'da yuvalanmış sürü değildir. Bunlar sadece kirli senaryolara figüranlık yapan örgütlerdir. Ne zaman bir atılıma girişsek karşımıza bu piyonlardan biri dikiliyor. İşte Kudüs.Attık adımı Amerika'nın yanında 8 ülke yer aldı. Onlar da ülke değil Bursa'nın kasabaları gibi. Biz da 128 ülke bir arada olduk. Bununla kalmayacağız çalışacağız. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir.Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine geçme tarihi olan 2013 yılında Gezi olaylarında sokakların hareketlenmesi işte bu nedenledir. Ne zaman yeni bir hamle yapsak karşımızda terör örgütlerinin desteğiyle oluşturulmuş engeller çıktı. Zaman kaybettik mi? Ettik. Hedefimiz 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmaktı. Heniz 1 trilyon doları yakalamış durumdayız. Geç olacak ama er veya geç olacak. Türkiye mutlaka dünyanın en büyük 10 ekonomisinde biri haline gelecek. Bizi durdurabileceklerini sananlar hüsrana uğramaya mahkumdur. Biz Türkiye'yiz.Karşımıza diktikleri terör örgütlerinin yarım asır bir asır sonra neler olacakları belli değil.Büyük davalar büyük gayretler ister.