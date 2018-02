Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması

"ASIL YENİLİK MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE"



Kongrelerde ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki heyecan ve sevgiden duyulan memnuniyeti belirtmek istiyorum. Çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık husunda attığımız adımları sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleriyle Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecektir. Mahalli idareleri de bunun dışında görmemek gerekir. Her seçim diğerini etkiler. Milletvekili seçiminde partinin ağırlığı çok önemlidir mahalli idareler sadece partiyle kazanılmaz. Aynı zamanda seçeceğimiz adaylarla da çok ilintilidir. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken her kim AK Parti'yi kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa önce şahsımı karşısında bulur. Milletimiz de zaten böyle küçük hesaplara itibar etmez. Kimsenin kişisel hesabıyla, hırsıyla uğraşamayız vakit kaybedemeyiz.AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon çalışmalarını tamamladı. Bu kanun teklifinde mahalli seçimlerle ilgili yenilik yok.Sadece milletvekili yaşının 18'e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı meclis üyesi seçilme yaşını da 18'e indiriyor. Herkes kendi adayı gösterecek, kendi kampanyasını yapacak. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine birlikte gidebilecek. Buna Cumhur İttifakı diyoruz.Büyük Birlik partisi başta olmak üzere kendi başına milletvekili çıkarmak imkanı olmayan partiler ittifaktaki herhangi bir partinin listesinden seçime girebilecektir. Seçim pusulasında ittifak partileri aynı çerçeve içinde yer alacak.2019 Kasımındaki seçimlerde milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylarının pusulaları birlikte verilecektir. Asıl yenilik burada. Esasen seçim sisteminin özünde değişiklik yok. Her parti kendi listesini yapacak kendi oyunu alacak. Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek için, pusulanın ilgili alanının neresine basılırsa basılsın vatandaşın oyunun geçerli olması bir yeniliktir.Bu düzenlemeyle milletin karşısına gizli saklı değil her şey ilan edilerek çıkılmış olacak. Meclis'te seçim ittifaklarından kaynaklı işbirliğinin sürmesi ise sadece Türk milletinin hayrına olacaktır. Bizim AK Parti olarak ittifaktan korkmamızı gerektirecek hiç bir husus yoktur. CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin itirazlarına baktığımızda dikkate alınması gereken bir taraf olmadığını görüyoruz. Onun için kendi yolumuzda yürüyeceğiz.Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinden koruma kararını tüm dünyaya gösteriyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen Suriye'de işler yoluna girmek yerine terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Bu dönemde ülkemiz çok ciddi sınavlardan geçti. Gezi, olaylarıyla başlayan, bölücü örgütün çukur eylemleriyle farklı bir boyut kazanan, DEAŞ'ın saldırılarıyla azgınlaşan, 15 Temmuz darbesiyle zirveye çıkan süreci birlikte yaşadık. Altın vuruş mahiyetindeki 15 Temmuz darbe girişimi milletimizin yeniden dirilişine vesile teşkil etti.Kahraman askerimiz büyük bir fedakarlıkla terör örgütünün Türkiye'ye karşı hazırladıkları tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e ilerliyor. Bu sabah itibariyle 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında alana kontrol altına almış bulunuyoruz. Bin köy terörden arındırılmış durumda. Derdimiz 3,5 milyon ülkemizde o bölgelerin insanı var. Onları bir an önce kendi evlerine nasıl döndürebiliriz? Bu hesabın içindeyiz. Teröristlerin dışarıyla bağını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekete edeceğiz. Ülkemizin varlığı sadece teröristleri ve terörist sevicileri rahatsız ediyor.Bu süreçte bizi en çok üzen müttefikimiz olarak gördüğümüz siyasi ve askeri alanda derin ilişkilerimizin bulunduğu ülkelerin sergilediği riyakarlık hatta ciddiyetsizliktir. Dün bu ülkelerden birinin savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor utanmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü söylüyor. Be vicdansız be ahlaksız. Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun kadının sivilin alçakça katledilmesinden en küçük rahatsızlık duymuyorsun teröristlere verilen mücadeleden rahatsızlık duyuyor yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Biz sivil terörist ayırt etmeseydik çoktan Afrin bitmişti. Biz Kemal efendinin ağzıyla hareket etmeyiz. Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki. Ne Gabar'la ne Cudiyle ilgili bir derdin var onlarla sadece işbirliğin var.Biz terör örgütünün yanında kimin olduğuna, ona silahı kimin verdiğine bakıyoruz. Bütçeden 550 milyon dolar bunlara destek çıkarsa ne diyeceğiz? 'Çok hayırlı yoldasınız' mı diyeceğiz. Terörün nasıl beslendiği belgelerle ortada. Bu yaz hem terör örgütü için hem de destekleyenler için sıcak geçecek. Rejim kendi topraklarını kurtarma içinde değil. O göç edenlerle ilgili onlardan kurtulduk diyor. Ama biz bu yola baş koyduk. Varsa başını bu yolda feda etmeye hazır olanlar işte meydan diyoruz. Terör örgütünü arkasından bayrak sallamakla demokratik olunmaz olunsa olunsa terör örgütü yardakçısı olunur. Biz gerçek devlet adamlarıyla konuşmaya her zaman hazırız.