Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin tepkisi

"GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİM"



"ÇOK SABRETTİK"



"BİZ AFRİN'İ İŞGALE GİTMİYORUZ"



"SİZ PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMEDİNİZ Mİ?"



"ABD BAYRAKLARIYLA BÖLGEDE CİRİT ATIYORLAR"



"TERÖRİST BIRAKMAYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"



"ŞEHİRLERİNİZE BOMBA YAĞSA TEPKİNİZ NE OLUR?"



"ÖSO ONURLU MÜCADELENİN ASKERLERİDİR"

Serap Belovacıklı

Dün Hatay'a giderek harekat merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Türkiye'nin terörle mücadelee kararlılığını anlamak istemeyenler için Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz olmuştur. Bize karşı hazırlanmış sığınakları birer birere imha ederek kararlı şekilde ilerliyoruz. Çok yakın zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektr. Tabi terör örgütünün ve onlara akıl verenlerin alçaklıkları bitmiyor. Bölücü terör örgütünün kadın çocuk yaşlı demeden kendisine karşı çıkanı katleden bir güruh olduğunu biliyoruz. Bizim ordumuzun elinde çocuk, kadın kanı masum kanı yoktur hiç bir zaman da olmayacaktır.Burada gerçeği söyleyeceğim bazı kesimler iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Bundan rahatsız olan sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar biz barışa evet dediğini duymadık. Bunlar bu senaryonun içindeler. Kandile kadar girip görüşme yapıp kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısına dikildiğini duyduk mu? Duymadık. Bu beyefendiler bugüne kadar hiç bir zaman yerli ve milli olmadılar.Çok sabrettik, çözüm için çok gayret ettik. Ama bunları anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Beklenen gündü bu. İşte şimdi süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine ve teröristlerine yöneliktir. AP'de bu hareketi bir istila hareketi olarak göstermek isteyenlere söylüyorum, istilanın örneklerini Mali'de arayın, Ruanda'da arayın, Libya'da arayın. Azeri vekil Seyidov kardeşime de teşekkür ediyorum. (Azerbaycan delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov Zeytin Dalı harekatı destek verdi) Tabipler Odası çukurlar açılırken sesiniz çıktı mı? Tüneller açılırken neredeydiniz?Birileri bize operasyon kısa sürsün diye telkinde bulunuyor. Telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak önümüze geleni dümdüz etsek bu operasyon bir kaç günlük iştir. Ama biz masum sivillerin can ve mal güvenliğini hesaba katıyoruz. Biz Afrin'i işgale gitmiyoruz. Orayı teröristlerden temizleyerek asıl sahipleri için yaşanabilir hale getiriyoruz.Hala Türkiye'yi örtülü veya aleni tenkit hatta tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanlar kusura bakmasınlar. Saflarını belirlemiş demektirler. Kısa sürsün diyorlar. Daha 7 gün oldu. Afganistan, Irak ne kadar sürdü. Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansa ne olur. Bir an önce tamamlansın çağrısı, 'Bu insanlar ne kadar gülünç' der hale getiriyor bizi. İş Türkiye'ye gelince bu acelecilik nereden çıkıyor? AB siz PKK'yı terör örgütü ilan etmediniz mi? O kadar akıl tutulması var ki bunlarda. Bir yandan YPG/PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar. Bir taraftan da silah onlara akıtılıyor.En büyük üzüntümüz ABD bayraklarıyla bu terör örgütleri bölgede cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Başkan diyor ki bizi bu kadar eleştirmeyin. Tamam ama strejik ortak bize bunu nasıl yapar? NATO Genel Sekreteri 'Türkiye haklı olarak hukunu korumaktadır' diyor. Kendisine teşekkrü ediyorum. ABD neden bu kadar uzak duruyor? Hala Türkiye'deki ABD karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Bu ülke güvenli hale gelene kadar operasyonları sürdüreceğiz.Dün Fırat Kalkanı bölgesindeydik. Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i teröristlerden arındırana kadar devam edeceğiz. Sonra da Irak sınırına kadar hiç bir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşıysa yanımızda olmasını isteriz. Terör örgütünü maşa gibi kullananlar da kendileri bilirler. Askerlerimiz dinlediniz değil mi ne diyorlar? Afrin'e düğüne gidiyorum. Ne diyorlardır? Kızılelma'ya. Hedef bu. Bizim askerimiz şehadete gidiyor. Bizim kutsalımız var. Biz askerlerimizi sevgililer sevgilisi Peygamberimizin yanına uğurluyoruz. Aynı fedakarlığı göze alan varsa buyursun.Batı bunu görüyor mu? Ondan önce Reyhanlı ilçemize atılan roket Suriyeli kardeşimiz şehit etti. Batı bunu görüyor mu? Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere akıl verenlere sesleniyorum sizin ülkenizin şehirlerine bombalar yağdırılsa, kiliselerinizi tepesine bombalar düşse sizin tepkiniz ne olur?ÖSO'ya terörist diyenler YPG'nin PYD'nin tam kendileridir. ÖSO şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Onları da alkışlıyorum.Bölücü örgüt en başta İslam karşıtı bir örgüttür. Kilis'te camiye yapılan saldırı işte bunun son örneğidir. Camimizi aslına uygun restore edeceğiz.