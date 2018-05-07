Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı



"KADINLAR VE ÇOCUKLAR EN BÜYÜK MAĞDUR"



"BİRİLERİ TERCİHİNİ KÖTÜLÜKTEN YANA KULLANIYOR"



"NE AMERİKA NE BATI İLE MUKAYESE EDİLEMEYİZ"

Serap Belovacıklı

Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.Filistinlileri dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Filistin ve Kudüs'ü savunmak doğru olan ne varsa savunmak demektir. İnsanlığın geleceğini Filistin'de verdiği mücadele belirleyecektir.Filistin'de yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma çabasından başla bir şey değildir. İsrail yönetiminin Filistinlilere uyguladığı şiddet zalimlerin zulümlerinin arttığını gösteriyor. Biz İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. Bunlarda ne insani ne vicdani karakter yok. Uluslararası toplumun riyakarlığı artık gizlenemez. Daha önemlisi tahammül edilemez boyuta ulaşmıştır. Bu çarpıklığa itirazımızı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dile getiriyoruz.Türkiye olarak harekete geçtik. Bazılarının işine gelmediği gibi diğer liderler de korkuyorlar. Hepsi bir yerden bağlı. Hamd olsun bizim böyle bir bağımız yok. Onun için de doğru neyse savunacağız.Bugün ödül tevdi ettiğimiz insanlar arasında kadınlar öne çıkıyor. Dünyaya baktığımızda kadınların ve çocukların yaşanan trajedilerde ortaya çıkan durumun en büyük mağduru olduğunu görüyoruz. Kendi kararları olmayan savaşların bedelini ödemek zorunda kalıyorlar. Sokakta fanatikleri tacizine uğrayan Filistinli çocuk kendisine nasıl bir gelecek tahayyül edebilir? Vicdanların nasır tuttuğu dünya acınacak durumda demektir. Filistinlilere destek olan her birey sadece kendisi saygıyı hak etmekle kalmıyor insanlığın da onurunu kurtarıyor.Hangi inançtan, kültürden olursa olsun umudumuzu diri tutan herkese teşekkür ediyorum.Barış insanoğlunun var olduğu günden beri aradığı bir idealdir. Bizim dinimiz İslam. Yani bir barış dinidir. Bizler barış dininin mensupları olarak Allah'a hamd ediyoruz. Ama ne yazık ki o barış dininin mensupları birbirini yiyor. Bu da bizim ayrı bir derdimiz. Habil ve Kabil'in hikayesi gibi. Güçlü ve güçsüzün hikayesi gibi. Bunlar kötü ama hepsi insana dairdir. İyi ve kötü doğru ve yanlış arasında seçim yapma iradesi insanı diğer varlıktan ayırarark mahlukatın şereflisi yapar. Bugün de birileri tercihini kötülükten yana kullanıyor.Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar, Suriyelilerin yaşadığı trajediler oyunların tezahürüdür. Libya'da Fransızlar devasa bir katliam yaptı. Dünyanın sesi çıkmadı. Bu her zaman aynı oyun. Yarın da aynısı olacak. Çünkü yapı bu, cibiliyet bu. Bugün Türkiye dünyanın en büyün 17. ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda ilk sırada yer alıyor. Bizim ne Amerika ne batılı ülkelerle mukayese edilir yanımız yok onlar çok önümüzde. Biz biliyoruz ki yaptıklarımızı kayıp değildir.Ariel Şaron şunları söylemişti: Hayatta en çok zevk aldığım şey Filistinlileri öldürürken tank üstündeki görevimdi....Ne oldu? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.