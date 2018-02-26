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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılacağı iddialarına ilişkin konuştu, "Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin birliğini bozmaya yönelik adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek" dedi. 

26 Şubat 2018, Pazartesi 17:01
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Süleyman Soylu açıklaması
İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Ziyaretim sırasında yapacağımız görüşmelerde hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız.

Moritanya'nın ardındandan Senegal'in başkentine ziyarette bulunacağız.Senegal ile aramızdaki yakın bağları güçlendirmek istiyoruz. Bilhassa ticari ve ekonomik işbirliğimize yeni halkalar oluşturacağız. Ardından Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilk ziyaret olacak. 

Son bir asırda Afrika'yı ihmal ettik. İç sorunlarımızla uğraşmaktan Afrika'yı ihmal ettik. Önümüzdeki süreçte işbirliğimizi ileri taşıyacağız. 



FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika'da olduğunu görüyoruz. Çabalarımız sayesinde bir çok ülke örgütle iltisaklı okulları kapattı. Ziyaret edeceğim ülkelerin hepsi terörle mücadele etmiş veya terör tehdidiyle karşı karşıya bulunan ülkelerdir. 

Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Konuyla ilgili bakanlarımız yakın takipte konuyu izliyorlar. Konunun interpol ayağı var. Bir yanlışa düşülmemesi için adımlar atılıyor.

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BMGK'nın 2401 sayılı kararı bu Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan süreç . Buradan karar çıktı çıkmasına rağmen ateşkes 2 gündür uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Biz aylar önce Sayın Ruhani'ye çocuk kadın yaşlıları bize verin tedavilerini yapalım dememize rağmen bize verilmedi. Rejime teslim edildiler. Bugün sayın Macron'la konuyu etraflıca inceledik. Bu konudaki hassasiyetini gördüm. Ağırlıklı olarak Putin'le görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

Süleyman Soylu'nun görevden ayrılacağı iddiaları

Bu ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon'daki konuşması duygusal olabilir.

Kendisiyle dün akşam görüştüm. Trollerin yaptığı açıklamadaki kabine revizyonu falan söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Bu trol ahlakasızlıkları ülkemizin birliğini bozmaya yönelik adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. 

 


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