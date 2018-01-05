Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa öncesi çok önemli açıklamalar



KABİNE REVİZYONU



BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI



HAKAN ATİLLA DAVASI



KARAMOLLAOĞLU KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ VE 100 BİN İMZA



KADINA ŞİDDET VE 2 ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ



İRAN'DAKİ OLAYLAR

Serap Belovacıklı

Fransa ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, kabinede revizyon iddialarını kesin bir dille yalanladı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınaniçin 'Demek ki bir su kaçağı var' ifadelerini kullanan Erdoğan, ABD'de devam edeniçin de "Eğer ABD'nin adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışı gözden geçirmeli. İkili hukuk ve uluslararası hukuk anlaşmaları hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç böyle işleyecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a'ün son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili yorumuna ilişkin bir soru sorulmaması dikkatlerden kaçmadı.Fransa görüşlerimizin ve tutumlarımızın büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke. Karşılaştığımız krizler de ülkelerimiz arasında yakın bri dayanışmayı elzem kılıyor. Cumhurbaşkanı Macron'la pek çok konuda yakın temas halindeyiz. Bu ziyareti çok önemsiyorum ve bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak ve bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak gerçekleşecek. İstişarelerimizi kendileri ile bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bölgesel ve uluslararası barış anlamında da hayati önem taşıdığına inanıyorum.Bölgemizde koalisyon güçleri var. Fransa'nın da aktif rol oynadığı hepimizin malumudur. Buradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu da görüşme fırsatımız olacak.İş çevreleriyle de toplantı yapacağız. Ticaret ilişkilerini geliştirmenin yollarını değerlendireceğiz. Savunma sanayiinde atacağımız adım çok çok önemli. Fransa'da yaklaşık 700 bin Türk kökenli insanımız yaşıyor. Yarısı çifte vatandaş durumunda. Bu vatandaşlarımızla ilgili de görüşmelerimiz olacak.Çok kısa bir cevap vereyim mi? Doğruluk payı yok.Bu konu tamamiyle bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin vereceği bilgiler dahilinde olacağı gibi istihbarat üzerine yapılan adımlardır. Belediye Başkanlığı yapmayanlar bilmez. Şu anda açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa demek ki bir su kaçağı var. Şu anda atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı onu da söyleyeyim. Fakat işadamlarımız vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman bir çoğu yüzleşmekten kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız? Yurt dışına çıkma v.s hepsi İçişleri Bakanlığımızın kendi yasal haklarıdır. Orada başka bir şey daha kullanılmış. Benim çocuklarımın da yurt dışında okuma imkanı oldu demiş. Burada bir düzeltme yapmamız lazım.Benim çocuklarımın yurt dışına gitmesi kendi öz vatanında okuma haklarına sahip olmadıkları için yurt dışına gittiler. Aldıkları puan çok yüksek olmasına rağmen hem de. Oğlum katsayı nedeniyle gitti. Kızlarım başörtü engelinden dolayı okuyamadılar. Küçük kızım İngiltere'de master yaptı dönmüş oldu. Bilmiyorlar farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Sayın Başkanın ailesiyle ilgili yurt dışına çıkışında engel olmazsa önü açılır.Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde süreç işletiyor. Bu sadece hukukta değil. Ekonomik alanda da var. Her tarafı kendine göre yola getirmenin gayreti içinde. Hakan Atilla meselesinde son olaydan önce 6 kez Amerika'ya giriyor alınmıyor 7. girişinde alınıyor. Çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Bir diğer yanı Halk Bankası'nın kendisiyle de bu davanın ilgisi yok. Olayı Zarrab konusuna koydular. Çok daha çirkin olanı bu davalarda süreç çok farklı işletildi. Eğer ABD'nin adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışı gözden geçirmeli. Dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Rıza Zarrab konusunda da olanlar, dönenler...Onu geç benim ülkemde darbe girişiminde bulunanları sene 1999...O günden bu güne tahsis ettikleri yerde paşalar gibi yaşatacaklar. Kusura bakmayın. O zaman ikili hukuk ve uluslararası hukuk anlaşmaları hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç böyle işleyecek.Siyaset yapıyoruz 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket bunu yapmasına gerek yok. Maliyetleri çok diye olaya giriyorsa o da onun sorunu. Bu kararı iktidar partisi tek başına vermedi. Ziyaret ettiği kişiler de bunun içinde. Böyle bir ziyareti yapmış olabilir. Değerlendirilmesi bizim tasarrufumuzda değildir.Bu konunun izahı söz konusu değil bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Televizonda bunu izlediğimizde bunları mı suçlasak diyoruz. Bunları göstermeyin. Diğer taraftan nibret vesilesi olabilir mi diyorsunuz? Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlar idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün? Onlar senin yavrun. İnsanlık yok mu sende vicdan yok mu? Hemen yorum başlıyor; Ruhsal bunalıma girmişti. Girmeyen de var. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepkği çok önemli. Devlet olarak bizler de eğitim sistemi içerisinde bunları farklı ele alıp nesillerimizi iyi eğitmemiz gerekiyor. Dini eğitimin de çok önemli olduğunu ifade etmem lazım.Ayın 28'inde bu süreç başladı. Ruhani ile görüşme yaptım. Kendileri haftasonuna kadar normalleşmenin olacağını söylediler. Sayın Ruhani'nin ilk anda yaptığı açıklamadan sonraki süreçte de, sokak gösterilerinin halkın hakkı olduğunu yönelik ifadeleri süreci yumuşatmıştır. Hamaney'in açıklamaları da önem arz etmiştir. Burada bir şeyi ortaya koymamız lazım. Şunu açık net söylemem lazım, özellikle bazı ülkelerin başta Amerika İsrail olmak üzere bu ülkelerin içişlerine karışmalarını doğru bulmamız mümkün değil. Bu ülkelerin halklarını birbirine düşürmektir. Biz bunu Irak'ta gördük iflah oldu mu? Biz iktidar olduğumuzdan bu yana Irak düzelmedi. Amerika'nın oraya attığı adımla geri sayım başladı düzelme söz konusu değil. Suriye aynı, Filistin aynı, Mısır aynı. Tunus'u da karıştırıyorlar. Gidelim Afrika'ya aynı. Karıştırılan ülkeler hep Müslüman ülkelerdir. Buralar üzerinden bu oyun oynanıyor. Bu ülkelerin zenginlikleri var. Bu zenginlikleri nasıl kendilerine ait jale getirebilirler bu adımı atıyorlar. Bu gerçekleri herkesin bilmesi ve bu bakışların değişmesi gerekiyor. Birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler dünyada yalnız kalacaklardır.