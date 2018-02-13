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Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un "Afrin siyasete alet edilmemeli" açıklamasına bir yanıt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan,  "Siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri. Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Musa Özalkan'a yönelik haciz işlemleriyle ilgili de açıklamada bulundu.

13 Şubat 2018, Salı 13:26
Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından  Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a bir tepki de Erdoğan'dan geldi. Erdoğan,  Başbuğ'un "Afrin siyasete alet edilmemeli" açıklaması için "Afrin'i siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri. Açıklamasını tasvip etmemiz mümkün değil. Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak" dedi.

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KARDAK AÇIKLAMASI


Erdoğan, Kardak'ta yaşanan krizle ilgili olarak, dün bir sıkıntı olduğunu ancak sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Yunan basınında yer alan haberlerde dün gece Kardak yakınlarında Türk botu ile Yunan botunun çarpıştığı ve Yunan botunun hasar aldığı iddia edilmişti.


ŞEHİDE HACİZ İŞLEMİ


Şehit Musa Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.


BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşmuş, "Afrin siyasete alet edilmemeli" diyen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a, "lker Başbuğ'a sormak lazım; Kimi kastediyorsunuz?  Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim?" demişti.


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