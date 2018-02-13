Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert yanıt

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında sert sözler



KARDAK AÇIKLAMASI



ŞEHİDE HACİZ İŞLEMİ



BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a bir tepki de Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Başbuğ'un "Afrin siyasete alet edilmemeli" açıklaması için "Afrin'i siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri. Açıklamasını tasvip etmemiz mümkün değil. Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak" dedi.Erdoğan, Kardak'ta yaşanan krizle ilgili olarak, dün bir sıkıntı olduğunu ancak sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Yunan basınında yer alan haberlerde dün gece Kardak yakınlarında Türk botu ile Yunan botunun çarpıştığı ve Yunan botunun hasar aldığı iddia edilmişti.Şehit Musa Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşmuş, "Afrin siyasete alet edilmemeli" diyen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a, "lker Başbuğ'a sormak lazım; Kimi kastediyorsunuz? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim?" demişti.