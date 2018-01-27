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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika Lozan açıklaması... Erdoğan, Ege'deki adalar ile ilgili CHP'den yapılan eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, son dakika açıklamasında "Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım" dedi

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin il kongresine katılmak üzere gittiği Kocaeli'de halka hitap etti. CHP'den Ege'deki adalara ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor. Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye keser. Adaları siz verdiniz siz" ifadelerini kullandı. 

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, şunları söyledi:


"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ"


Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz? Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz? Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.


"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINIZI ÇIKARACAĞIZ"


Bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı? Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız.


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