Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan medyaya çağrı

Uzun bir Afrika ziyaretimiz oldu. Cezayir'le temasları sıklaştırmamız gerekiyor. Moritanya'ya vardığımız andan itibaren tüm şehrin sokaklara inerek bizi bağrına bastığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Senegal eskiden beri iyi ilişkilere sahip olduğumuz bir ülke. Senegal ziyaretimizde işadamlarımızın yaptıkları yatırımları yerinde görme imkanı bulduk. Bu ülkeyle her alanda yapılabilecek çok işimizin olduğunu düşünüyoruz. Seyahatimizin son durağı Mali en sıkıntılı olanıydı. Bu ülkeyle de ilişkilerimizi hak ettiği düzeye getirmek için daha çok çalışmamız gerektiğini gördük.Bu gezilerimizde gördüğümüz başka gerçek FETÖ'nün ülkemize ne kadar zaman kaybettirdiğidir. İlişikileri yeniden kurmak için uğraşıyoruz. Bize yıllarca 'kara' diye öğretilen Afrika'nın ne kadar renkli, bereketli olduğunu gördükçe, bu kıtayı sömürenlerin vicdansızlıklarını, ahlaksızlıklarını çok daha iyi anlıyoruz. ilk fırsatta Afrika'nın en güneyine ineceğiz. Kıtada ayak basmadık yer bırakmayana kadar durmayacağız.Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. 46. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872. TSK ve Jandarmadan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Milletimize başsağlığı diliyorum. Kime hizmet ettiği belli olmayan geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak ama biz şehitlerimizi destanlarımızda yaşatacağız. Terör örgütünün sınırlarımızla irtibatı tamamen kesilmiştir.Son günlerdeki önemli gelişmelerden biri de Meydanlı Barajı çevresinin ele geçirilmesidir. Cinderesine yönelik baskı ciddi şekilde artmış bulunuyor. Yakında burası da temizlenecek. Sonra sıra Afrin şehir merkezinin kuşatılarak orada bulunan teröristlerin başlarının ezilmesine kalıyor. Harekatın bundan sonrasındaki kısmının çok daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Anamuhalefet ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsa da onlar bizim kardeşlerimizdir. Bugüne kadar operasyonlarımızda tek sivilin zarar gördüğünü kimse ispatlayamaz. Ülkemize yönelik saldırıların hiç birini karşılıksız bırakmamalı cevabını vermeliyiz.Türkiye'nin DEAŞ ve PKK/PYD'ye yönelik sınır ötesi operasyonları pek o kesimin gerçek yüzünü ortaya koydu. Türkiye sınırlarının sıfır noktasında terör tehditlerine karşı harekate geçtiğinde karşımıza bambaşka bir görüntü çıkıyor. Kimse ABD'ye bu kadar burada ne işin var diye sordu mu? Bunlarla sınır mı? Benim 911 kilometre sınırım sadece Suriye ile var. Sürekli oradan taciz edileceğiz sessiz kalacağız. Suriye'de alçakça katledien 1 milyon çocuğun sivilin topunun birden hayatının değerini onlar için ne ifade ediyor? Türkiye 7 yıldır 4 milyon civarındaki sığınmacıya yüksünmeden ev sahipliği yaparken onlar 3-5 mülteciyi alıp almamanın kavgasını veriyorlar.Bizim bölgeyi Suriyeli kardeşlerimizin yaşayabileceği bir yer haline getirmek istediğimizi herkes biliyor. En son gelişmeler, Doğu Guta...Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? BMGK'da karar alıyorlar. Batsın sizin kararınız! İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz kandırıyorsunuz. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana diyorlar ki 'biz 5 ülkeyiz biz ne dersek o olur.' Samimiyseniz dünyayı dünya yönetsin. Bütün ülkeler sizinle aynı haklara sahip olsun. Hiç bir ülke sesini çıkaramıyor. Kudüs meselesinde nasıl olduysa 128 ülke sesini çıkardı tavrını koydu. Biz Türkiye olarak yalnız kalsak da üzerimize düşeni yapacağız. Onların tankları, füzeleri olabilir teknoloji olarak her şeyleri olabilir. Olsun be! Bizim Allahımız var. Ülkemizin sınırları boyunca kurulmak istenen terör koridorunun rejimle de anlaşıldığına göre tek bir hedefi olabilir oda Türkiye'dir. Afrin'de ele geçirdiğimiz tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönük. Hani dosttunuz? Hani biz müttefiktik?Buradaki hedef Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür, kalkınmasındaki azmidir gücüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler. Gözümüzün içine baka bakan söyledikleri yalanlardan artık gına geldi. Nasıl yıllardır çimizdeki fitnelere geçit vermediysek ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıysak dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamaya kararlıyız. 15 Temmuz bir milattır. O bir kırılma noktasıdır. Özgürlük mücadelesi silah işi değil yürek işidir. Bizim hem silahımız hem ateş gibi yanan yüreğimiz tunç gibi sağlam imanımız var.Ülkemizde giderek çapı ve seviyesi düşen bir anamuhalefet gerceğiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Siyasi partilerin seçime ittifak yaparak girilebilmesi olayında da benzer bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Seçimlere ittfakla girilebilmesi hususu ne AK Parti'ye ne başka partye münhasır değildir. MHP ile ittifak kararlı şekilde yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? Ayrıca BBP de Cumhur İttifakını desteklediğini beyan etti. Bir şeyi özellikle ifade etmem lazım; Bir herşeyden önce azami müştereklerimizin olduğu siyasi partilerle beraber olmanın ittifakını koruyoruz. Asgari müşterekler değil.AB oyunbozanlık etmemiş olsaydı Türkiye bugün AB üyesi olarak küresel siyasette yerini alacaktı. Türkiye'nin hiç bir uluslararası kuruma karşı önyargısı yoktur. Biz herkesle işbirlğine varız yeter ki hassasiyetlerimize saygı gösterilsin.Anamuhalefetin yöneticilerinin daha bugünden seçim sonuçlarını gölgelemeye yönelik çabaları 2019'la ilgil ipuçları vermeye yetiyor.Bizim için tabi her gün anneler, kadınlar günüdür, bir gün değil. 8 Mart Dünya Kadınlar günü olarak anılıyor. Çarşamba ve Perşembe gününde programlara katılacağız. Bizim için kadın her şeyden önce insandır. Kadının gasp edilen her hakkı tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Kadının maruz kaldığı her zulüm tüm insanlığın onuruna vurulmuş bir darbedir. Üstelik kadın diğer özelliklerinin yanı sıra anne ve eş sıfatlarıyla toplumda ayrı bir konuma sahiptir. Erkek ile kadını, tıpkı bir bedenin iki yarısı olarak düşündüğünüzde fonksiyonlarında farklılık olmakla birlikte aslında ikisinin aynı olduğunu görürüz. Hatta daha da ötesi, biri olmadan diğerinin bir anlamı yoktur.Kadınlarla ilgili zaman içinde ortaya çıkan yanlış anlayışları, uygulamaları hakikatin kendisi olarak kabul etmiyoruz. Bizim için tek hakikat, insanlar arasında derisinin rengine diline boyuna posuna göre ayrım yapılamayacağı gibi cinsiyetine göre ayrımcılık olamayacağıdır. İnşallah kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırarak yanlışların kökünü kurutacağız. Şunu unutmayalım, sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? “Cennet annelerin ayakları altındadır” diye buyuruyor.Bizim inancımızda olan, cinsiyetine göre ayrımcılığın olamayacağıdır. Yüce makamı anneye teslim eden bizim dinimiz. Medyaya da sesleniyorum. Bu yayınlarınızı kesintiye uğrayın. Yoksa milleti çileden çıkartacaksınız. Son zamanlarda annelerine ihanet edenler çoğaldı. Ben buradan medyaya sesleniyorum. Artık siz de vermeyin böyle haberleri. Ben buradan milletime sesleniyorum. Annelerinizin ayaklarının altını öpün. Nazlıdır çeker ayağını. De ki 'Anne bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun?' Tüm kadınlara selamlarımı sevgilerimi yolluyorum.