Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mor Beyin açıklaması



"ADALETİN TESİSİ İÇİN 15 YILDIR ÇALIŞIYORUZ"



"BUNLARDA ADALET YOK"



"MOR BEYİN UYGULANMASI SOMUT ÖRNEK"

'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?

Haber Merkezi

Batı ülkelerindeki demokrasi arayışlarına baktığımızda hepsinin de adalet temeliyle ortaya çıktığını görürüz. Burada bir gerçeği altını çizerek tespit etmemiz lazım; Hukuk başkadır kanun başkadır adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk da kanun da toplum nezdinde hükümsüzdür.Milletimizin şeriatın yani adaletin kesitiği parmak acımaz düşüncesinde teslimiyet ifadesi ağır aksak işleyen hukuk sistemine değil hakiki adalete karşıdır. 2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya gelip yeni bir parti kurmak istediğimizde ismi için seçitğimiz ifadelerin başında adalet geliyor. 42 bin denek üzerinde 81 vilayette kamuoyu araştırması yaptık bu isimde karar kıldık. Hükümete gelir gelmez ülkemizi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Adalet ile zulüm arasındaki ince çizginin adaletin tesisini zorlaştıran bir husus olduğunu da biliyoruz. Adaletin tesisi 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi biz mekanizmayı FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağı sinsi emelleri için acımasız kullandılar.Her şey yolunda giderken adaletle davranmak nispeten daha kolay olabilir. Zor olan sıkıntılı dönemlerde aynı davrnışı sergileyebilmektir. Şu anda 1. Adalet Şurası'nı yapıyoruz. Bu çok önemli.Düşmanlıkla adalet yan yana yürümez. Biz 15 Temmuz gibi alçak darbe girişimi sırasında karşımızdakiler uçakları, tanklarıyla milletimizi şehit ederken dahi adaletten ayrılmamış bir milletiz bir ülkeyiz. Darbe gibi girişimi dünyanın en kuralsız en vahşi saldırısnı hukuk ilkeleriyle bastırabilecek başka bir ülke tanımadım. 15 Temmuz ertesinde hepsinin adeta iyot gibi yaklaşımları açığa çıktı. Darbe yapanlar senin ülkene geliyor, koruma altına lıyorsun iade etmiyorsun. Neymiş? Batı. Bunlarda adalet falan yok kendimizi aldatmayalım. Adalet bırada. Bunlar bize ahkam kesmesinler. En son Amerika.meselesini gördünüz. Hukuklar alakası var mı? Tamamiyle siyasi bir kararı açık net alabiliyorlar. Ülkemden kaçıp giden malum teröristi ABD'de besleyenler bize veriyor mu? Vermiyor. 4 bin 500 koli bunlara gönderildi. Hukuka kanuna zerre faydaları yok. Beni bu noktada farklı görün. Ben bunların kararlarına saygı duymuyorum bunlara da inanmıyorum.'da ilk defa yargımız vesayitçilerin yanında değil milletin yanında yer almıştır. 15 Temmuz sonrası da kendi içindeki'cüleri temizleme konusunda en kararlı adımları atan kurumumuz adalet teşkilatımız olmuştur. FETÖ'nün sadece ahlak değil akıl sınırlarını da zorlayan hilelerine, tuzaklarına karşı adalet teşkilatımızın gösterdiği güçlü duruş çok önemlidir. Mor Beyin uygulaması bunun somut örneklerinden biridir. Örgüt 11 binin üzerinde masum insanı ateşe atmaktan çekinmemiştir. Farklı uygulamalarla bu insanı ByLock'un sitesine yönlendirmişlerdir. Kurumlarımızın dikkati ve çalışması sayesinde bu oyun da bozulmuştur. Ortaya çıkan mağduriyetler süratle giderilmektedir.Türkiye olarak tüm bu adaletsizliklere zorbalıklara karşı olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Her geçen gün daha da destek bulan bu itirazımızı sürdüreceğiz. Dünya 5'ten büyüktür sözümüz küresel adaletsizliğe karşı en büyük başkaldırıdır. Sürekli bel altı vuruşlara maruz kalıyor yavaşlatılmaya çalışıyoruz. İnşallah tüm insanlık için daha güvenli günler yakındır.