Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"ARKADAŞLARIMIZIN 'HAYIR' KAMPANYASINDA OLMASI BİZİ ÜZDÜ"



"KILIÇDAROĞLU MİLLETİN FERDİ DEĞİL"



"AZİM BAŞKA AKIL TUTULMASI BAŞKA"



"BAĞDAT CADDESİNDE TANKLARI ALKIŞLADILAR"



"BİR ANDA SAHAYA İNMEYE BAŞLADILAR"



"KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI"



"HANİ SEN DEMOKRATTIN?"

Serap Belovacıklı

Önümüzde aşmamız gereken yeni bir imtihan daha bulunuyor. Bu, 2019 seçimleridir. Tam bir seferberlik ruhu ile 2019'a hazırlanmak zorundayız. Kongrelerimizi ben bu şahlanışın bir işaret fişeği olarak görüyorum. Bugün Düzce'de bunu görüyorum. Siyasi hayatımda ben bu tür kongreler yaşamadım ama şimdi yaşıyorum.16 Nisan'da ne oldu gördünüz. Birileri 'hayır' kampanyası sürdürdü. Beraber olduğumuz arkadaşların olması bizi üzdü. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleri ile beraber haşrolacaktır. Siyaset boşluk kabul etmez. Birileri gider bizi binbir yalanla başka türlü anlatır. Birileri gider, Bolu Dağı Tüneli'ni patateslerle doldurmaya, doğalgazla doldurmaya çalışır. Fakat biz bu aklı evvellere işin doğrusunu anlattık. Bolu Dağı'nın nasıl geçileceğini gösterdik. Şimdiden çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak, bu şekilde çalışmalara başlayacağız.Burada adeta biz kesrette vahdeti yaşıyoruz. Zira biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik.15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde alçakça şehit edilen Düzce'li Emniyet Müdürümüz Ufuk Baysan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.15 Temmuz'da milletim meydanlara çıktı. Ama birileri vardı ki adresi şaşırdı. 'Cumhurbaşkanı bana da haber verseydi gelirdim' diyor. Biz çağrımızı millete yaptık. Biz milletimize meydanlara yürüyün dedik milletim yürüdü. Demek ki bu beyefendi milletin ferdi değildi.Biz basın toplantımızı yaptık. Valimiz 1. ordu komutanımızla değerlendirmemizi yaptık. 16 saat bütün operasyonları yönettik. Ama adamın umurunda değil. Ne diyor? 'Bir darbe olduğu zaman önce ben çıkarım.' Doğru, tankların karşısına çıktı yanlarından sıyrılıp otomobiliyle Bakırköy'e geçti.Vefa borcumuzdan sonra bugün artık miletimize can borcumuz da var.CHP'nin başındaki zat o koltuğa oturduğundan beri aynı şeyleri söylüyor. Her seferinde 'Bu defa iktidar olacağız' diyor. Azim başka şeydir akıl tutulması başka şeydir. Bu zat bir ara çıktı,'Cumhurbaşkanı ve ailesi yurt dışındaki hesaplara milyonlarca dolar para gönderdi' diye bir iddia ortaya attı.Kendisini ispata davet ettik. Çıktı kağıtlarla işte dedi. Bu hadise ilk yalanı değil.İftiralarla ilgili davalar açıldı. Yargıda yüzleşecekler. Her defasında şirazeyi kaçırıyorlar. Ama bundan sonra af yok. Şimdi de 15 Temmuz mücadelemizi ve şehitlerimize dil uzatmaya başladılar. 15 Temmuz'a saldırmakla Çanakkale zaferimize dil uzatmak arasında hiç bir fark yoktur. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber FETÖ'cülere karşı yürümediler. Onlar aksine Bağdat caddesinde tankları alkışlıyorlardı. Biz bu mandacı kafayı bu mankurtları çok iyi biliriz. Bizi asıl üzüntüye sevk eden böyle bir partiyle aynı istikamette güya siyaset yapıyor olanları görmemizdir. Türkiye'nin yen bir Kurtuluş savaşı verdiği şu durumda yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır.Tabi bizi üzüntüye sevk eden ise böyle bir zat ile parti ile aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Türkiye yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri solukları çıkmayan kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır? Bir anda bu iştiyak, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı?Bu gece yılbaşı. 2017'yi artık geride bırakıyoruz. Öncelikle milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum. 2017'nin 3. çeyreğinde büyümede dünya birincisi olduk. Kendi silahımızı yapar hale geldik. Teröristleri onlarla vurduk. ABD'den istedik vermediler. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.Suriye konusunda, Irak konusunda Batı ülkeleriyle ilişkilerimiz konusunda, Kudüs konusunda haklı olduğumuzu biliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak yaptığımz çağrıya olumlu bir dönüş oldu. Tek tek liderleri aradım. Şimdi Amerika Birleşmiş Milletler'e verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın? Demek ki sen işler istediğin gibi olunca demokratsın.