Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar



"EN BÜYÜK DARBEYİ ÖRGÜTLERDEN ALDIK"



"SİLAHLARIN, TANKLARIN KARŞISINDA MÜCADELE EDECEKSİNİZ"



"KİMİN GENÇLERİ DAHA CEVVAL GÖRÜLÜYOR"

Serap Belovacıklı

Sevgili gençler TÜGVA'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Bu çevrede 29 şehidimiz var, 36 gazimiz var. Bugün de Afrin'den hamdolsun, teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Burada Cafe denmiş ama onu kıraathaneye çevirelim, Cafe bizim değil.Türkiye'nin 30 yaşın altında 38 milyonun üzerinde nüfusu bulunan bir ülke olarak geleceğe umutla bakması bu nüfusu eğitim öğretimle yetiştirmemizle mümkündür.Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek bir eğitim öğretim sistemi kurma çabasının içerisindeyiz. Önemli bir yol kat etsek de hedeflerimize ulaşamadık.Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi yeni bir anlayışla çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. En büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Gençlerin zihin dünyalarını karartmışlardır. Devlet ve millet olarak iki örgütün de verdiği zararları bir noktada kesmeyi başardık. Nice gencin terör örgütlerinin saflarında yer alışına da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencin vebali bizim ve sizin üzerinizedir.Gün çalışma günüdür. Okulda, evinizde çalışacaksınız. Gün mücadele günüdür. Okulunuzda özelikle arkadaş çevrenizde fikirlerinizle mücadele edeceksiniz. Çalışıyorsanız işinizle, üretkenliğinizle mücadele edeceksiniz. 15 Temmuz'da olduğu gibi silahların, tankların karşısında mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz.İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz. ('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına Erdoğan'ın cevabı)Öncelikle gereken bilgiye, donanıma, cesarete, kararlılığa sahip olmanız gerekiyor. Önümüzde 2019 seçimleri var. Bu bizim için bir dönüm noktasıdır. Her şeyden önce buna hazır olmamız lazım. Birileri diyor ki bizim gençlerimizle alakalı, 'Bizim gençlerimiz onların gençleri kadar cevval hareketli değil' Bunun cevabı zaten sandıkta görülüyor, kimin gençleri daha cevval kimin gençleri daha hımbıl. Sandıklar öyle patlamalı ki bunlar ne olduklarına ne olacaklarına pişman olsunlar. Bütün genç arkadaşlarımızı saflarımıza çekeceğiz. Şunu unutmayın; Korkaklar zafer anıtı dikemez.Bugün 20-25 yaşında gençlerimiz Afrin'de tarih yazıyor. Orada kızlarımız da var. Onlar da mücadelenin içinde. Bizim Nene Hatunlarımız yok muydu? Bugün de var. Türkiye'yi yok sayanlara burada olduğumuzu hatırlatmak boyunumuzun borcudur. Sizlerden adaletten ayrılmamanızı istiyorum. Sizlerden demokrasiden, insan haklarından taviz vermeden kendinize bir gelecek inşa etmenin yollarını bulmanızı istiyorum.