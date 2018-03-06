Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar



"ADALETİ KAYBETTİĞİMİZDE HER ŞEYİ KAYBEDERİZ"



"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETİYORUZ"

Serap Belovacıklı

Yargıtayımız özellikle son dönemdeki duruşuyla milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Türkiye ilk defa Yargı kuruluşunun darbecilere açık net duruşuyla karşılaşmıştır. Yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret takdire şayandır. Demokrasimizi sahip çıkan tüm savcılarımıza hakimlerimize bir kez daha şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.Yargı da dinamiktir. Yasama organının çıkardığı kanunları adeta erte kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarı ülkemizin en önemli kazancıdır. Adaletin tıkandığı bir yerde diğer erklerin sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir. Bugün tüm mahkeme salonlarının duvarlarında yer alan 'Adalet mülkün temelidir' sözü devletin ancak adaletle ayakta kalacağını belirtir. Partimizin ismini belirlerken çok araştırdık sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. Adalet elbette herkese hakkını vermektir. Ama hakkı vermekle gasp etmek arasındaki denge öylesine hassas aradaki çizgi öylesine incedir ki bunu sağlamak için çok çalışmak gerekir.Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi bilmek zorundayız. Bugün dünyada insanların en çok eziyet çektiği yerlere baktığımızda adalet mekanizmalarının işlemediğini görürüz. Bu meselenin ırkla, renkle, refah düzeyiyle ilgisi yoktur.Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine bağlı şekilde ülke yönetimini devraldık. En önemli hukuk reformlarını geçtiğimiz 15 yılda gerçekleştirdik. Yargıda yepyeni bir dönemi başlattık. Ülkemizin dört bir yanında 235 adalet sarayını hizmete sokarak yargı binalarımızı izbe mekanlardan biz kurtardık. 6 farklı binada sıkıntılı şartlarda verilen yargıtay hizmetleri artık tek bir binada verilecektir. UYAP ile tüm adliyeleri ilgili kurumları birbirine bağladığımız işlemler elektronik ortamda takip ediliyor fakat çok zararını görüyoruz.Şu anda maruz kaldığımız saldırılara bakılırsa demokrasi ve güvenlik arasındaki dengeyi bu kadar iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır bilemiyorum. Bedelini de PYD/YPG/DEAŞ'a çok ağır şekilde ödetiyoruz. Öyle ki biz darbe girişimini engellerken bile hukuktan taviz vermemiş bir ülkeyiz.