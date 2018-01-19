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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dönor Fonu imza töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu

19 Ocak 2018, Cuma 15:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dönor Fonu imza töreninde konuştu
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 

Sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Banka ile ilişkilerimizin daha da geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2009'dan bu yana ağırlıklı olarak özel sektörümüz olmak üzere önem verdiğimiz bir bankamızdır. Finansman miktarından öte, bankanın ülkemizdeki yatırımlarının kalitesi de oldukça yüksektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki başarı hikayesinin arkasın birçok unsur bulunuyor. Bunların başında dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise banka ile ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirmek isterim. 

Ülkemizin gösterdiği öz verili ve kararlı tutumun da bu sürece katkı sunduğuna inaniyorum. Sağlam işbirliğimizi bugün yeni bir safhaya taşıyoruz. Fon, ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. 

Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye şuanda dünyadaki müstesna ülkelerden biridir.


 


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