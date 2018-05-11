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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Size gelen gençler olur onlara şunu söyleyin; Daha öce iktidara gelenler bir Marmaray yapabildiler mi? Bir Osmangazi Köprüsü yapabildiler mi? Size verecekleri bir tane olumlu cevap yoktur" dedi. 

11 Mayıs 2018, Cuma 12:10
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Biz gençlerimizin heyecanıyla bugünlere geldik. Gençlerimizden aldığımız güçle insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053 ve 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. Gençlerimize inandığımız için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen bizim kadar itimat eden başka parti yoktur.

24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçim olacaktır. 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Gelin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle hayata geçirelim. 


Erdoğan'ın konuşması sırasında, Erdoğan'ın fotoğrafları ve siyasette bulunduğu görevler yazılı olan bir pankart açıldı. Erdoğan gençlere fotoğrafları nereden bulduklarını sordu. 


"SİZLER AK PARTİ DÖNEMİNİN NESLİSİNİZ"


Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferi bizler için çok önemli. 16 yıldır iktidardayız. AK Parti iktidara geldiği gün doğan çocuğun bugün lise çağlarında olduğu anlamına geliyor. Sizler AK Parti döneminin neslisiniz. Bir de eski Türkiye var. Bu iki Türkiye'nin arasında dağlar var. 

Size gelen gençler olur onlara şunu söyleyin; Daha öce iktidara gelenler bir Marmaray yapabildiler mi? Bir Osmangazi Köprüsü yapabildiler mi? Size verecekleri bir tane olumlu cevap yoktur.

CHP hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu. Geldik 180 km'den İstanbul'a su getirdik. Bizden sonra su problemi olmadı. Sonuçta 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz Türkiye fotoğrafı çıktı. 

 


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