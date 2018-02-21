Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tank yapacağız



"DOĞALGAZLA DONATIRSAN MODERN ÜLKE OLURSUN"



"DÜŞÜRÜRSENİZ DÜŞÜRÜN"



"DOĞUMLARA ÖNEM VERMEMİZ LAZIM"



"BUNLARIN AFFI OLAMAZ, BAĞIŞLANAMAZ"



"DÜN TOPLARIMIZ GEREĞİNİ YAPTI"

Serap Belovacıklı

15 yıllık iktidarımız boyunca kalkınma alanında elde ettiğimiz başarılar Cumhuriyet tarihinin kat be kat üstüne çıkmıştır. Bizim için amacımıza ulaşmanın en önemli yolu planlamadır. Kendi geleceğini planlamayan milletlerin başkalarıın planlarıın parçası olmaya mahkum olduğuna inanıyorum. Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeler bunun örnekleriyle doludur. Ülkemizde artık yoksulluğun gelir adaletsizliğin tanımı çok değişti. Bugün artık yoksul demek yiyecek ekmek bulamamak değil belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demektir. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolar idi. 2017 yılında 157 milyar doları aşmış vaziyette. Türkiye 2002 yılında 17 milyarlık kamu yatırımı yapıyordu. Bu rakamı 7 kat artırarak 2017 yılında 128 milyara çıkardık.2002'de ülkemizde bulunmayana yüksek hızlı tren hatlarını 1200 km'ye çıkardık.2002'de 6 bin 100 km olan bölünmüş yolu biz 26 bin km'ye çıkardık. 7 yeni havalimanının yapımını da şu anda sürdürüyoruz. 2002'de 6 ilde doğalgaz kullanılırken şimdi 78 ilimizde doğalgaza erişim imkanı bulunuyor. Ülkenin her yerini doğalgazla donatırsın modern ülke olursun. Bu yılın sonuna kadar tüm illerimize doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz. Dağların başına kadar GSM'i Özal çıkardı. Mobil telefon abone sayısı 23 milyon iken geçtiğimiz yıl mobil abone sayısı 78 milyon oldu.Şu anda Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya neredeyse tamamı artık yerli. Yıllarca stratejik ortağımızda istedik, vermediler. Kötü komşu bizi silahlı silahsız hava aracı sahibi yaptılar. Eskiden İHA düşerse ne olur diyorduk. Ulan düşürürseniz düşürün. İkincisi de var üçüncüsü de var. Şimdi daha ileri taşıyacağız. Tank! Yakabilirler. İnsansız tankları da yapacağız. Bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz geldik. Şu anda bir çok silahlarımızı üretir haldeyiz. Daha iyi olacağız.15 yıl 378 bin olan sağlık personeli sayısını 914 bine çıkardık. Hiç bitmeyen kalkınma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça daha büyük hedefler koyarak ülklemizi dünya sıralamalarında daha üst seviyelere çıkarağız. 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize ufuk çizgisi olarak belirledik. Dünyamız giderek daha hızlı bir değişim yaşıyor. Hazırladığımız 2033 hedeflerimiz daha sonraki vizyonlarımıza ulaşma bakımından bir sıçrama noktası olacaktır. Genç nüfusumuz var. Bunu korumak için 3 çocuk diyorum. Ekonomimizin kaynağı insandır. Onun için özellikle doğumlar önem vermemiz lazım.Dün akşam bir Cumhurbaşkanıyla akşam yemekteydik.'Batı bitiyor' dedi. 'Neden' dedim 'Nüfusu yaşlı' dedi. Bu doğru.Bize göre insani gelişmişliğin en bariz ölçüsü komşusu açken tok yatmamaktır. Bize göre insani gelişmişlik devleti yaşat ki insan yaşasın düşüncesiyle hareket etmektir. Son günlerde yaşadığımız özellikle taciz olayları bu sıkıntının alçakça adice bir uygulamasıdır. Hükümetimiz bununla ilgili yasal bir düzenleme yapıyor. Buradaki caydırıcılık hükümlerinin ileri noktaya taşımanın gayreti içindeyiz. Bunların affı olamaz bağışlanamaz.Afrin'de birilerinin muhtaç durumda olsaydık geldiğimiz nokta bu olmayacaktı.Kendi göbeğimizi kestik bu sabah itibariyle 1700 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün çıkış yapmak istediler toplarımız, İHA'larımız gereğini yaptı geri dönmek zorunda kaldılar. Durmayacağız.Veren el alan elden üstündür. Şimdi Amerikalılar diyor ki 'En çok yardımı biz yaptık.' Dedim ki öyle değil. OECD raporu vardı. 'Milli gelire oranla bak' dedim. Baktığı zaman Türkiye 1 numara. Ölçüyü doğru koymamız lazım. Önümüzdeki günlerde insani yardımımızı sürdürmekte kararlıyız.