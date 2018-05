Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde manifestoyu açıkladı

"HAİNLERİN PLANLARINI BAŞLARINA ÇALDIK"



"ÇIPLAK ELLERİYLE TANKLARI DURDURANLARIZ"



"TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA ETTİK"



"DEVLET MİLLET İÇİNDİR DEDİK"



"ŞİMDİ KURUMSAL DÖNÜŞÜM ZAMANI"



"TÜRKİYE ONURLU BİR YER ETME MÜCADELESİ VERİYOR"



"24 HAZİRAN MİLAT OLACAK"



"BURADAN MİLLETİMLE AHİDLEŞİYORUM"

"ADALET VE KALKINMAYI VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMI İÇİN HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ HALKA SESLENDİ

Serap Belovacıklı

’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıklayacağı İstanbul 6. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongre öncesi halka hitap eden Erdoğan, otobüs üzerindeki kısa açıklamasının ardından salona geldi. Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı.Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan bizdik. Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yönetim şeklimizi Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi. 27 Mayıs darbesi bize yapıldı darağacına çekilen de bizim irademizdi. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. Yılmadık. Birlikte büyüdük. Durmadık onlar da durmadı. Bu defa de e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Geri çekilmedik. Kimsenin önünde eğilmedik.Küresel düzenin haksızlıklarına karşı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırdık. Afganistan'daki Somali'deki Bosna'daki katliamlara karşı gür bir ses verdik taşın altına elimizi koyduk. Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan kendi imkanlarımızla vicdanın sesi mazlum coğrafyaların umudu olduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'One minute' dedik.One minute önemli bir istasyondu. Tehditlere sağmen milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için mücadeleye devam ettik. IMF'den borç alan değil veren haline geldikçe köprüler, tüneller, barajlar, yollar eğitim sağlık enerji yatırımlarıyla ülkemiz sınıf atladıkça bize olan öfke daha da kabardı. Ekonomide ivme kazandıkça şer cephesi yeniden harekete geçti.Gezi kalkışmasıyla demokrasimizi hedef aldılar. 17/25 Aralık'ta devlete sızmış ihanet çetesiyle irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık. Her zaman hakkın gücüne inandık. Hainlerin planlarını başlarına çaldık. Cumhurbaşkanı seçilişimizin ardından bölücü terör örgütlerinin düğmesine basıldı 6-8 Ekim'de 50 canımızı şehit verdik.15 Temmuz'da bu sefer tanklarla toplarla helikopterlerle üzerimize geldiler. Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kast ettiler. 251 kardeşimizi şehit ettiler. Bu ülkemizin gördüğü en büyük ihaneti en kahraman direnişle başarısızlığa uğrattık. Biz 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Siz o gece ölümü öldürdünüz.Sınırlarımızı byunca terör koridoru oluşturmak istediler. Kiralık katillierin başını inlerinde ezdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terör koridorunu paramparça ettik.Yıllar önce cezaevinden tahliye olduktan sonra karşılamaya gelenlere şöyle seslendik; Ülkemizin yüzyüzü olduğu iç sorunlarla ve baskılarla başa çıkabilmenin en öneml şartı, milletin desteğine sahip milli politika geliştirmektedir. Yerli duruşa şiddetle ihtiyacımız var demiştim. Bu sözlerimizin üzerinden 19 yıl geçti. O gün bugündür yerli duruşun kavgasını verdiğimiz bu yolda milletimizle yürüdüğüm için bahtiyarım.AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu. AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Milletimiz bizi dualarına isteklerine ortak ederek emanetine layık gördü. İşte bu yüzden milletimize hizmet yolculuğuna çıkarken daha çok demokrasi dedik daha çok özgürlük dedik. Kıyafetinden düşüncesinden dolayı eğitim-öğretim hakkı elinden alınan yavrularımızın biz elinden tuttuk. Vesayet kontrolündeki iktidarı milletin eline verdik. Devlet millet içindir dedik.Bugün manifestomuzu açıklıyoruz değil mi? Erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Halkımız demokrasinin en ileri standartlarına layıktır dedik. Anayasal değişikliklerle sistemimizi demokratikleştirdik. Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanıdır. Eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar. Büyük dirençlerle karşılaşsak da bir zamanlar hayal edilemez imkansız olanı başardık. Bunları yaparken tecrübe kazandık. Milletimize afra tafra yapmadık. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmak yerine herkesin gözü önünde muhasebe yaptık.Küresel şer odaklarının sömürge politikaları bölgemizi terörizmin radikalizmin kuşatması altına soktu. Bu kadim coğrafya ne acıdır ki vekalet savaşlarının arenası haline geldi. Türkiye sahip olduğu demokratik güçlü devleti sayesinde bu ateş denizi içinde bir istikrar adası olarak kalabildi. Uluslararası mücadelenin daha da sertleştiğini görüyoruz. Bütün bunlarla milli menfaatler ve milli güvenlik kaygıları ön plana çıkıyor. Batı'da fanatizm İslam düşmanlığı günden güne büyüyor. Bir ur gibi ortaya çıkan DEAŞ terör örgütü Ortadoğu'da daha çok parçalanmaya ortam hazırlıyor. Türkiye tüm muhataplarıyla işbirliği yapmak suretiyle kendine onurlu bir yer etme mücadelesi veriyor.Son zamanlarda muhataplarımızda kararlılık görmesek de AB'ye tam üyelik hedefinden vazgeçmedik.Siyasi engellemelere, çifte standartlara karşı Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik.Allah'ın inayetiyle bütün zorlukları aştık. Birlikte tarih yazdık. Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız. Yapılacak yeni yollarımız, açılacak yeni hastanelerimiz var. Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız var.24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Yeni yönetim sistemimiz yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü, yargıyı daha bağımısız hale getirecek.İşte şimdi buradan milletimle ahidleşiyorum. Ahdim olsun ki, yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz, kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlanacak yeni fabrikaların önü açılacak.Ahdim olsun ki, faizler enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanal İstanbul ve Çanakkale köprüsü gibi büyük projeler hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız 29 Ekim’de hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek ülkemiz hedeflerine uygun bir konuma çıkarılacak.Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşın üstündeki vergi yükü düşecek. Devlet kurumları arasındaki koordinasyonu artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hale gelecek.Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.Birimiz özgür olmadan diğerimiz özgür olamaz. Birimizin geleceğini güvende görmedikçe diğerlerini de göremez. Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz. Adaleti de kalkınmayı da vatandaşlarımızın tamamı için hayata geçirmek istiyoruz. Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarla daha fazla paylaşacağız.Gençler, sizi kalıba sokmak için uğraşmayacağız. Sizinle beraber yürüyeceğiz. Hiç bir terör örgütünün ağına düşmenize izin vermeyeceğiz.Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Biz sadece rükuda ve secdede eğildik. Bizim ahdimiz var. Biz bu ahdimizden taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Bundan sonra milletimin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Benim sizden bir ricam var. Nedir biliyorsunuz? Bu Rabia'dan taviz yok. Her şey burada. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da vuracağız. Bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Bizi bölemeyecekler. Bazıları bölme gayretine girdiler. Ne oldu? F16 olduk tepelerine bindik. Şu anda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4 bin 415. Durmak yok yola devam. Ne oldu? Cerablus'a gittik. Afrin'e gittik. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya... Biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok.