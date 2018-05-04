Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın amacı Erdoğan'ı indirmek



"CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR"



"FARKLI BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIMI İFADE ETMİŞTİM"



"MEYDAN OKUMALARA İTİBAR ETMEDİK"



"CUMHURBAŞKANINI MECLİS'TE YALNIZ BIRAKMAK OLMAZ"



"BUNLARIN AMACI ERDOĞAN'I İNDİRMEK"



"AFRİN'DE 4 BİN 376 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



"ONLARA DEĞİL ONLARI GÖNDERENLERE YAZIK"

Serap Belovacıklı

16 milyon liralık restorasyon çalışmasıyla Mısır çarşısı daha güzel bir görünüme kavuşmuştur. Ben de buranın esnaflarındandım. Şarküteri ürünlerini satan esnaflarından.Devam eden restorasyonlarımızın ardından bu bölgemizi çok daha cazip hale getireceğiz. Türk turizmi irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma bu yıl şahlanış dönemine giriyor.Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin bu devletin sırtı yere gelmez. Ama bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir. Cumhuriyet döneminde İstanbul'u hakettiği gibi yönetemediğimizi itiraf etmeliyiz. Şehrin çirkin yapıların istilasına uğramasına engel olamadık. Bunun sorumlusu İstanbul'u yönetenlerin vizyonsuzluk kokan ihmalleridir.Dün Kore'deydik. Bu ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınma stratejisi hepimize ders olacak konumda. Hava kirliliği var maske takıyorlar.Milletin ekmeğini karneye bağlayıp inancıyla uğraşan, adeta mescid bırakmayan satan bir tek parti iktidarı vardı. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda CHP belediyesinden aldım. Çöp dağları vardı, hava kirliği vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir. Türkiye son 16 yılda yaptığı atılımı 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirebilseydi bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden olacaktık.İnsanlar gelip geçici sistemler kalıcıdır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor muyuz? Yönetim sistemi değişikliği geniş bir uzlaşma gerektirdiği için daha önce kimse bunu başarmamıştı. Biz başardık.2014'te milletimin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğminde meşruiyetimin kaynağı sebebiyle farklı bir Cumhurbaşkanı olacağımı ifade etmiştim. Alıştığınız gibi Çankaya Köşkü'ne oturup sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Ülkemin ve milletimin her türlü meselesinin çözümünde en önde yer aldım.Tarihimizin en alçak darbe girişiminde milletimle birlikte darbecilerin karşısına dikilmekte bir an bile tereddüt etmedim. Yenikapı'daki birlik ve beraberlik ruhu biz siyasetçilere önemli bir sorumluluk yükledi. MHP ile bu sorumluluğu yerine getirdik. Şimdi Cumhur İttifakı'nı kurduk. Aramızda ayrılık yok, hep beraberiz. Bu seçimlerin normal zamanda 2019 Kasım'ında yapılmasını planlamıştık. Böyle bir gelişme olunca 24 Haziran'a çektik. Anamuhalefetin boyunun ölçüsünü daha önce çok aldığımız için meydan okumalara itibar etmedik.Türkiye'yi seçim gündemiyle oyalamamak için en kısa tarih olan 24 Haziran'ı açıkladık. Seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimler demokratik tercihlerin tezahür zamanlarıdır. Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacak. Seçilen Cumhurbaşkanı kendi iradesiyle oluşturacağı hükümetle bir sonraki seçimlere kadar idare edecek. 5 yıl dönüşü yok. Cumhurbaşkanına hükümet kurma yetkisi verirken onu Meclis'te yalnız bırakmak olmaz. Meclis Cumhurbaşkanıyla ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanır.Cumhurbaşkanı adayını açıklamakta bu kadar zorlananlara bu millet gereken cevabı verir. Ne yaptı? 15 vekili bir sözde partiye verdi, grup kur diye. Sonra parlamentoda sıralara baktık yoklar. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Bu ittifakların amaçları ülkenin dertlerini derman olmak değildir. Böyle bir dertleri olsaydı planlarıyla programlarıyla milletin karşısına çıkar açıklarlardı.Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi açıklayacağım. Öteki partilere bakacağız. Bunların tek amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Bunu başardınız. Siz millete ne vaat ediyorsunuz? Ne yapacaksınız?Bunların sağlık, eğitim diye bir derdi var mı? Biz yapılacaklarla değil yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğer bize saldıranlar bunlar iktidarda olsa, saldırılar bunların iktidarında olsa vatan elden giderdi. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 376. İnlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Şimdi sizlerden rica ediyorum. Karşınıza geçip Recep Tayyip Erdoğan'a hakretten başka söyleyecek sözü olmayanlara sorun.Bunların ciğerlerini biliriz.Bugün karşımızda oluşan bloğun en önemli özelliği demokrasi sicillerinin bozuk olmasıdır. İhanet şebekelerine karşı çıkmayan kimse demokrasiyi ağızlarına alamaz. Geçtiğimiz hafta CHP'nin 15 vekilinin hali. Sonra o sözde parti bunları istemedi garipler öylece ortada kaldılar. Gözleri yaşlı. Onlara değil onları parlamentoya gönderenlere yazık.