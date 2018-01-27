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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa Tüneli’nin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Bize elini uzata kucağımızı açarız ama bize saldıran hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız" dedi. ABD ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Ülkemizin hiçbir devlete özel bir husumeti yoktur. biz sadece kendi istiklalimizi güvende altına alma peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

27 Ocak 2018, Cumartesi 13:17
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Kadir Topbaş'a Mevlüt Uysal'a yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 7 tepeli İstanbul'u 16 tünelle birbirine bağlıyoruz. Metro projeleriyle birlikte olayı ele aldığımızda üstü ayrı bir güzel, Boğaz'ı ayrı bir güzel, Haliç'i ayrı güzel İstanbul'un toprağının altını da güzelleştiriyoruz.

Tabi tek İstanbul sevdalısı biz değiliz.Sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul için vermişlerdir. En güzel şarkılar İstanbul için yazılmıştır. En güzel şiirler İstanbul'a adanmıştır. En güzel resimler İstanbul'u anlatmıştır. 

Belediye Başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren İstanbul'a hizmet ettik. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıkardık. 6 bin 100 kilometre bu ülkede 79 senede yapıldı. Bizim iktidarımızın gücü buç Hepsini toplasan bizimle mukayesesi kabil değil. Göreve geldiğimizde sadece 6 tanesi bölünmüş yolla birbirine bağlıydı şehirlerimiz, bugün 76 şehrimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı. Kalanlar da en kısa sürede bölünmüş yola kavuşacak. Bizden önce Türkiye'de hızlı tren yoktu. Halen 1213 km yol uzunluğundaki hızlı tren hatları İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya arasında hizmet veriyor. 


"KATETTİĞİMİZ MESAFE BİRİLERİNİ KAYGILANDIRIYOR"


Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.Suriye'de savaşabilecek durumda DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala silah yığılmaya devam ediyor. Suriye'deki terör örgütünün patronun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Bu hakiketler inkarla ortadan kalkmaz. Ülkemizin hiçbir devlete özel bir husumeti yoktur. biz sadece kendi istiklalimizi güvende altına alma peşindeyiz.  PYD/YPG/DEAŞ bunlar kitapsız, dinsiz Allahsız terör örgütleri. Bunlar camide şehit olan kardeşlerimi nasıl izah edecekler? Aynı şekilde Batı... Almanya daha neyi bekliyor? Vatandaşlarımıza saldırılıyor camilerimize saldırılıyor... Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Aynı şeyler Türkiye'de olsa dünyayı ayağa kaldırır bunlar. 


"394 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"


Bizim elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Bize elini uzata kucağımızı açarız ama bize saldıran hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Adı ister FETÖ olsun ister DEAŞ olsun ister PYD/YPG olsun hangi adla karşımıza çıkarlarda çıksınlar fark etmez. Üstlerinden silindir gibi geçeriz. 8 günde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların dışında ÖSO ve askerlerimizde 16 kaybımız var. Islanmak istemiyorsanız yağmurun altında durmayacaksınız. 

Türkiye çok uzun bir dönem kendi iç meseleriyle çok zaman kaybetti. Bu durum altın değerinde fırsatların kaçmasına yol açmıştır. Türkiye demokrasi ve ekonomi konusundaki hedeflerinden vazgeçmiyor. AK Parti iktidarı demek huzur, refah iktidarı demektir. 

 


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