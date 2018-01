Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken halef-selef Başbakanlar Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu, yan yana izledi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Eski Başbakan Davutoğlu'nun Beştepe'de Erdoğan'la baş başa 3 saat görüştüğü ortaya çıkmıştı.



"CHP ATATÜRK'Ü İSTİSMAR EDİYOR"



"NERESİNDEN TUTSANIZ ELİNİZDE KALIYOR"



"ÖSO ZEYTİN DALI'NDA 16 ŞEHİT VERDİ"



"646 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"



"OSMANLI TAM BİR MİLLET DEVLETİYDİ"

Serap Belovacıklı

Son iki haftada yoğun bir program gerçekleştirdik. Cuma günü Hatay'a giderek Afrin Harekatı'na ilişkin bilgi aldık ve desteklerimizi ilettik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiğimiz telefon görüşmeleri oldu.Bu ülkenin nimetlerinden istifade eden bir güruh var ki onların ihanetlerinden çok muzdaribiz. Her seferinde anamuhalefet partisinin başındaki zatı gündeme almayayım diyorum fakat öyle şeyler yapıyorlar ki...Zeytin Dalı operasyonunu da mı bu adam izlemiyor? Askerlerin ellerindeki silahları da mı bu adam görmüyor? Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler sarf ediyorlar.Neymiş efendim Osmanlı hiç bir şey üretmemiş. Her şey Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş. Bunun adı idrak tutulması değilse yalancılıktır. Acaba bu zat Tophane isminin nereden geldiğini biliyor mu? Osmanlı'da burada devrin en büyük topları üretiliyor.Onlar hep yıktılar biz hep yaptık. Ülkemizin savunma sanayi en büyük atılımını geçtiğimiz 15 yıl içinde yapmıştır. Eğer savunma sanayiinde atılım yapılmamış olsaydı kendi sınırlarımızdaki terörle mücadele bile yapılamaz hale gelirdi. Savunma sanayii sözleşmeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.CHP'nin en önemli özelliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Her sıkıştıklarında onun sözlerine başvurdukları gibi bugün de aynısını yapıyorlar. CHP'nin millet adına atılan her adımı engellemekten başka bir icraatı var mı? Küçük aksaklıkları bahane ederek büyük bir heyecanla başlatılmış olan sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. Kimlerle hangi yollarda yürüdüğünüzü bu millet biliyor.Genel başkanları bunu yapar da şürekası ondan aşağı mı kalır? 'PYD bir terör örgütü değildir' diyerek bize PYD'den niçin rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak. Bir başkası CHP nasılsa PYD de öyle bir siyasi partidir diyor. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Teröristlere yönelik operasyonlarımızı dünyaya sivil katliamı olarak duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla iç içe girmiş durumdalar ki ortak seçime girmeye doğru gidiyor. Hayırlı olsun. Atalarımız 'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bunlara her türlü ortaklık yakışır.Dünyada hiç bir devletin hiç bir isihbarat kuruluşunun bulamadığı gerçeği bunlar keşfetmiş. Neymiş? ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya parti demesi bizi şaşırtmaz. ÖSO terör örgütü değil kendi vatanlarını savunan milli yapıdır. Önce yardımlar kesilerek ardından DEAŞ bahanesiyle bu mücadelenin nasıl sekteye uğratıldığını da biliyoruz. ÖSO'ya terör örgütü diyenler başını iki elinin arasına alsın ve düşünsün. Bu operasyonda ÖSO şu anada kadar 614 şehit vermiştir 2 binin üzerinde gazisi vermiştir. Zeytin Dalı operasyonunda 16 şehit vermiş olmasına rağmen mücadelesini kahramanca sürdürmektedir.Şu an itibariyle bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Zeytin Dalı operasyonunda bizler de şehitler verdik. Toplamda 646 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda Buseya tepesi düştü. ÖSO Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuvayi Milliye gibi bir sivil oluşumdur. ÖSO'ya terörist diyerek kendi akıllarınca DEAŞ ile aynı safa koymaya çalışanlar aslında kendilerini aynı duruma düşürdüklerini bilmedirler.Bu zatın cehaletini sergilediği başka konu da millet meselesidir. Osmanlı'da millet mi vardı diyor. Ya sen bir partinin Genel Başkanısın. Bir oku. Ama okuma özürlü. Ardından millet Cumhuriyetle beraber oldu diyor. Bunların kafasındaki millet tanımı Fransız ihtilalinden sonra yayılan kavramlara ait olunca ortaya böyle garabetler çıkıyor. Osmanlı tam bir millet devletiydi. Milleti ve milliyeti anlamak için öncelikle kendi geçmişinizi iyi bilmeni gerekir. Biz Millet-i İbrahim'den geliyoruz. Bunu iyi bilmesi lazım.