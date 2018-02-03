Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor



"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"



"YİĞİTSEN AÇIKLA"



"MİLLETİMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTILAR"



"VAH ZAVALLI VAH!"

Serap Belovacıklı

Bitlis'e Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 52'lik evet oranı sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Biz bugüne kadar hiç bir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bunun dışında asla. Bitlis'in bizim dünyamızda ayrı bir yeri var. 2019'da Bitlis'ten büyük müjdeler bekliyorum. Toplam 7 belediyesinin 4'ü kayyum tarafından yönetilen bir Bitlis bizim görmek istediğimiz bir Bitlis değildir. Bitlis'ten 7'de 7 haberi bekliyorum.Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz.Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor. Mücadele amansız olunca, size karşı beslenen husumet de ona göre besleniyor. Bugün terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinde birileri de adeta bizimle savaşıyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Aynı zamanda bu ülkeye daima damgasını vuran Fatih Sultan Mehmetler, Abdülhamitler, aslanlarımız var Mehmetlerimiz var...İşte 14. gün. Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar meydan okuyan teröristlerin nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz değil mi? Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur.Türkiye'de sözde bir anamuhalefet var. Bir tanesi çıkıyor diyor ki PYD terör örgütü değildir. Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki? Onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler demokratik yollardan değil. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum; Korkaklar zafer anıtı dikemezler.Bakıyorsunuz bir başka milletvekili çıkıyor, Türkiye'nin Afrin'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum; Şimdi kongre yapıyorsun PYD terör örgütüdür eğer yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür açıkla! Açıklayamayacaksın sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisin. Bugüne kadar yolumuzdan sapmadık. İstikamet üzere hareket ettik.Türkiye şu anda yükseliyor. Biz ülkemizi her alanda elde edeceğimiz başarılarla çiçek bahçesine döndürmekte kararlıyız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik.Türkiye'ye yıllarca birikimini heba ettirdiler. Oyunlarla bizi aynı tuzağa sürüklemeye çalıştılar. Vesayeti kırdığımızda sokağı tahrik ettiler. FETÖ ihanet çetesini kullanarak darbe teşebbüsleriyle önümüzü kesmek istediler. Bu da yetmeyince terör örgütünü besleyip büyütüp üzerimize saldılar. Ekonomiyi silah gibi kullanarak diz çöktürmeye çalıştılar. Onlar milletimizi bölmeye çalıştılar . Biz beraberliğimizi daima güçlü kıldık.Bu AB ne menem kuruluştur. Avrupa'da terör örgütünü besleyenler var. Siz terör örgütleriyle kol kola olduğunuz sürece sizi uyarmaya devam edeceğiz. Anamuhalefetin geneş başkanı ne diyor? Bir delikli tüfeği üretemezsen nasıl savaşacaksın. Vah zavallı vah! Senin bu ülkede neler yapıldığından haberin yok. Afrin'de kullanılan silahların yüzde 70'i bugün yerlidir. Yıllarca şu Amerika bize insansız hava aracı vermedi. Kendileriyle görüştüğümde kongreden izin çıkarsa dediler, izin çıkmadı. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Biz şimdi İHA'ların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Bizim SİHA'larla vuruyoruz.Üretimi olmayan Türkiye'yi dünya devleriyle yarışan bir ülke konumuna yükseltiyoruz. Bu ülke toplu iğne yapamıyordu. Nereden nereye...Artık bizim kendi helikopterimiz var mı?