Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Serap Belovacıklı

TBMM öyle sıradan bir kurum değildir. Burası Kurutuluş Savaşı'nı yönetmiş, Cumhuriyeti ilan etmiş, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına kahramanca çıkmıştır. Ülkemizin ihtiyacı olan her alanda örnek duruş sergileyen Gazi Meclisimizin tüm üyelerine milletim adına teşekkür ediyorum.Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Stratejik ortağımızın PYD/YPG'ye parasal destek kararı alması bizim de yapacaklarımızı etkileyecektir. Türkiye çadır devleti değildir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Böylesine ciddiyetsiz adımlar hiç bir netice getirmeyeceği sadece faillerini küçütür seviyesi hale getirir. Türkiye haklarının sonuna kadar takipçisidir. Afrin ne ise Ege'deki haklarımız da odur.Zeytin Dalı operasyonunun ne kadar önemli olduğu attığımız her adımda ortaya çıkyıor. Bu operasyonu yazın başlatmış olsaydık inşaatlarını yarım buluklarımız birer kaleye dönüşecekti. Hala Türkiye'yi suçlayanlar bölgedeki tünellere her türü sialhla techiz edilmiş teröristlere baksınlar. Tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını söyleyecek varsa onlara söyleyecek sözümü yoktur. Adeta bizden teröstlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir.