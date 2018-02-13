15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

13 Şubat 2018, Salı 11:49
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

TBMM öyle sıradan bir kurum değildir. Burası Kurutuluş Savaşı'nı yönetmiş, Cumhuriyeti ilan etmiş, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına kahramanca çıkmıştır. Ülkemizin ihtiyacı olan her alanda örnek duruş sergileyen Gazi Meclisimizin tüm üyelerine milletim adına teşekkür ediyorum. 

Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Stratejik ortağımızın PYD/YPG'ye parasal destek kararı alması bizim de yapacaklarımızı etkileyecektir. Türkiye çadır devleti değildir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Böylesine ciddiyetsiz adımlar hiç bir netice getirmeyeceği sadece faillerini küçütür seviyesi hale getirir. Türkiye haklarının sonuna kadar takipçisidir. Afrin ne ise Ege'deki haklarımız da odur.

Zeytin Dalı operasyonunun ne kadar önemli olduğu attığımız her adımda ortaya çıkyıor. Bu operasyonu yazın başlatmış olsaydık inşaatlarını yarım buluklarımız birer kaleye dönüşecekti. Hala Türkiye'yi suçlayanlar bölgedeki tünellere her türü sialhla techiz edilmiş teröristlere baksınlar. Tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını söyleyecek varsa onlara söyleyecek sözümü yoktur. Adeta bizden teröstlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir. 


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şehit Ali Akdoğan’ın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı

Şehit Ali Akdoğan’ın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu
Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı

Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı
Amerika'dan son dakika Afrin açıklaması

Amerika'dan son dakika Afrin açıklaması
Edirne'den Yunanistan'a götüreceklerdi! 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne'den Yunanistan'a götüreceklerdi! 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında sert sözler

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında sert sözler
Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu için karar günü!

CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu için karar günü!
Parfümeri değil, kaçak ürün deposu! Neler çıktı neler...

Parfümeri değil, kaçak ürün deposu! Neler çıktı neler...
Son dakika: TSK'dan Afrin açıklaması: Bin 439 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: TSK'dan Afrin açıklaması: Bin 439 terörist etkisiz hale getirildi
Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü

Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü