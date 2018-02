Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Serap Belovacıklı

Kongrelerde ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki heyecan ve sevgiden duyulan memnuniyeti belirtmek istiyorum. Çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık husunda attığımız adımları sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleriyle Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecektir. Mahalli idareleri de bunun dışında görmemek gerekir. Her seçim diğerini etkiler. Milletvekili seçiminde partinin ağırlığı çok önemlidir mahalli idareler sadece partiyle kazanılmaz. Aynı zamanda seçeceğimiz adaylarla da çok ilintilidir. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken her kim AK Parti'yi kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa önce şahsımı karşısında bulur. Milletimiz de zaten böyle küçük hesaplara itibar etmez. Kimsenin kişisel hesabıyla, hırsıyla uğraşamayız vakit kaybedemeyiz.AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon çalışmalarını tamamladı. Bu kanun teklifinde mahalli seçimlerle ilgili yenilik yok.Sadece milletvekili yaşının 18'e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı meclis üyesi seçilme yaşını da 18'e indiriyor. Herkes kendi adayı gösterecek, kendi kampanyasını yapacak. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine birlikte gidebilecek. Buna Cumhur İttifakı diyoruz. Seçim pusulasında ittifak partileri aynı çerçeve içinde yer alacak.2019 Kasımındaki seçimlerde milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylarının pusulaları birlikte verilecektir. Asıl yenilik burada.Esasen seçim sisteminin özünde değişiklik yok. Her parti kendi listesini yapacak kendi oyunu alacak.