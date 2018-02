Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Serap Belovacıklı

Osmaniye 2015'ten bu yana terörle mücadeleden bu yana 38 şehit verdi. Şu ana kadar Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1951. Mehmedimiz dağ taş demiyor. Bir taraftan F16'larla bir yandan tanklarla toplarla yürüyor. O ne tüneller açmışlar öyle? Bu tünellerin paraları nerlerden geldi? Biliyoruz. O bilmiyor zannedenler vakti saati geldiğinde o video kayıtlarıyla gösteriyoruz göstereceğiz. Bu vatanı ite kopuğa teslim etmeyeceğiz.Ne diyorlardı ona sefer görevi mi? O an geldiğinde önce ben sonra sizler birlikte yürüyeceğiz. Şimdi bir ittifakın temellerini attık. Artık Meclis'e gönderildi. 2019 bizim için bir ittifak yılı olacak. Temmennim şudur; Ya Rab bu birlikteliğimizi daim eyle. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu da iyi görsünler iyi anlasınlar. Bu ittifakla Türkiye yeni bir dönemin tohumlarını atıyor. Bu tohumlar ümmetin milletin güçlenerek geleceğe yürümesidir. Bu tarihi kongrenin teşkilatımız, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülke genelinde başta Sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji inşallah bir örnek olacaktır. Bu süreçte şunu bir an olsun aklımızda çıkarmayacağız; Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yok. Herkes kızsa darılsa bile bizim bu şekilde davranma imkanımız yok. Biz aşkla çalışan yorulmaz diyoruz.Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala Esad'la bit araya gelelim diyen zavallılar var. 1 milyon vatandaşını katleden katille neyi düzelteceksiniz? Her fırsatta bize demokrasi dersi veren devlet olan bitene kayıtsız kalıyor.