Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor



"FETÖ ÜLKEMİZE ZAMAN KAYBETTİRDİ"



"2872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Serap Belovacıklı

Uzun bir Afrika ziyaretimiz oldu. Cezayir'le temasları sıklaştırmamız gerekiyor. Moritanya'ya vardığımız andan itibaren tüm şehrin sokaklara inerek bizi bağrına bastığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Senegal eskiden beri iyi ilişkilere sahip olduğumuz bir ülke. Senegal ziyaretimizde işadamlarımızın yaptıkları yatırımları yerinde görme imkanı bulduk. Bu ülkeyle her alanda yapılabilecek çok işimizin olduğunu düşünüyoruz. Seyahatimizin son durağı Mali en sıkıntılı olanıydı. Bu ülkeyle de ilişkilerimizi hak ettiği düzeye getirmek için daha çok çalışmamız gerektiğini gördük.Bu gezilerimizde gördüğümüz başka gerçek FETÖ'nün ülkemize ne kadar zaman kaybettirdiğidir. İlişikileri yeniden kurmak için uğraşıyoruz. Bize yıllarca 'kara' diye öğretilen Afrika'nın ne kadar renkli, bereketli olduğunu gördükçe, bu kıtayı sömürenlerin vicdansızlıklarını, ahlaksızlıklarını çok daha iyi anlıyoruz. ilk fırsatta Afrika'nın en güneyine ineceğiz. Kıtada ayak basmadık yer bırakmayana kadar durmayacağız.Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. 46. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872. TSK ve Jandarmadan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Milletimize başsağlığı diliyorum.