Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor

Serap Belovacıklı

ile telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlib'de gerginliği azaltma bölgeisnde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi. Görüşmede terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.Görüşmenin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 18.00 civarında Afrin'e gireceğinin açıklanmasından sonra yapılması dikkatlerden kaçmadı.Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.