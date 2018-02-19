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Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Afrin ve İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. 

19 Şubat 2018, Pazartesi 17:06
Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlib'de gerginliği azaltma bölgeisnde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi. Görüşmede terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. 

Görüşmenin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 18.00 civarında Afrin'e gireceğinin açıklanmasından sonra yapılması dikkatlerden kaçmadı. 
Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyorSon Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor
Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.

 


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