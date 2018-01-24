Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

GÖRÜŞME TALEBİ ABD'DEN

ERDOĞAN 'BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ

Mehmet Nuri Turan

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin Zeytin Dalı Harekâtıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi."Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."Trump Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı. Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi.Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanısıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi., Fransa’nın başkenti Paris’teile görüştükten sonraile ABD Başkanı Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşme talebinin ABD'den geldiğini duyurmuştu.Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında ABD Başkanı Trump ile telefonda önemli bir görüşme yapmıştı. Beştepe'deki çalışma ofisinden yapılan görüşmede Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer almıştı.