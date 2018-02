Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Papa ile görüştü

GÜNDEMDE NELER VARDI?



İTALYA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da... Gösteri yasağı ilan edildi



BU AKŞAM YURDA DÖNÜYOR

Yusuf Cevahir

59 yıldır ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı Vatikan'ı ziyaret etti. Apostol Sarayı'nda törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile baş başa görüşme yaptı.Görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs ile ilgili gelişmeler, Suriye ve bölgesel sorunların yanı sıra yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadele konularının ele alınmasının beklendiği açıklanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor.Papa, Apostol Sarayı’nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu’ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı.İtalyanca "Buongiorno" diyen Papa’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi."Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu’na geçti.Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti.Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.Programın bir sonraki adımında Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.Bunun ardından Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.Dün gece Roma'ya hareket eden Erdoğan'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.