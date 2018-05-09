Son Dakika...Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Soru-Cevap

Serap Belovacıklı

Sayın Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri olacak. 30 kadar büyük il ve şehirde miting yapılması planlanıyor. Seçim kampanyasının demokratik olgunluk içinde yapılmasını tavsiye ediyorum.2017'de Türk ekonomisi güçlü bir performans sergiledi. İstihdam noktasında ulaşılan sayı 1 milyon 357 bine vamış durumda. Bu çok ciddi bir başarıdır.Dövizle ilgili konu gündemimizde. Bunun küresel dalgalanmalarla ilgili olduğunu belirtmekte fayda var. Mali disipline dayalı ekonomi politikamız devam edecek. Türk ekonomisi açısından asla kayıp bir yıl değil.ABD'nin tek taraflı anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir. Elbette bu ABD'nin güvenilirliğini sarsmaktadır. Biz diğer ülkelerle birlikte anlaşmanın devam etmesi tarafındayız. Biz hiç bir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz.Bazı Avrupalılar kutsal kitabımıza ilişkin çağrıda bulunmak yerine aşırı sağın yükselişini önlemek için çab sarfetmeliler. Bunlar sağcı, ırkçı, nefret söylemleridir.Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Fakat sosyal medyayı kullanarak bir takım manipülasyonlara girişimek beyhude çabalardır. Bunun nihai kararını milletimiz verecektir Geçmişte bir netice vermediğini gördük. Biz gerçeklerle uğraşalım.25 bin öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eyül ayı itibarı ile 25 bin öğretmenimiz göreve başlayacak.Hemen yarın bir görüşme kararı yok. Cumhurbaşkanımız bir kanala verdiği mülakatta da konuyu açtı. Bu kavgaların kazananı olmaz. Siz küresel dünyada bir adım atınca bunun sonuçlarının ne olacağını düşünmek zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi de bir yerde vurur. ABD, bu karardan vazgeçer, geçmez bu onların kararı. Bu karar, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki piyasaları da etkiliyor. Bölgede yeterince gerilim var. Bütün bunları düşününce yenileri eklemenin devlet aklıyla düşününce bir mantığı yok.Cumhurbaşkanımız siyasi nezakete önem veren bir liderdir. Randavu talebi bize ulaştı. Üzerinde çalışılıyor. Karşılıklı hayırlı olsun denilecek. Siyasi nezaket çerçevesinde olacak. Randevu verilmesinde sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir.Biz Özbekistan veya Güney Kore'deyken Başbakanımızın bir açıklaması oldu. Paketi açıkladı. Naci Ağbal da bir takım teşviklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu toplantıdan olağanüstülük bir panik çıkarmak doğru olmaz. Spekülatif haberler yerine resmi makamların açıklamalarını dikkate almakta fayda var. Toplantı gerçekleşmeden bir şey dememiz doğru olmaz.