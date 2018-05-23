Son dakika! D-100'de kamyonet vince çarptı

D-100'de kamyonet vince çarpınca trafik Topkapı istikametinde yoğunluğunu arttırdı.

23 Mayıs 2018, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 17:35
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Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Topkapı istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Kamyonet, önünde seyreden vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 



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