Son dakika... Danimarka Prensi Henrik hayatını kaybetti! Danimarka Prensi Henrik kimdir?



DANİMARKA PRENSİ HENRİK KİMDİR?

Can Hakman

'in eşi 83 yaşındakihayatını kaybetti. Vatandaşlar Danimarka Prensi Henrik'in kim olduğunu merak ediyor.Yaklaşık 2 hafta önce akciğerlerinde iyi huylu tümör tespit edilenhastaneye kaldırılmıştı.'in durumunun kötüleşmesi üzerine planlarını iptal ederek Danimarka'ya dönmüşlerdi.Geçtiğimiz yıl,, kendisine kral ünvanını layık görmeyen eşi'in yanına gömülmek istemediğini söylemişti.1934'deadıyla,'nınkenti yakınlarında doğan Henrik, Londra'da diplomat olarak görev yaparken Margrethe ile tanıştı. İsmini Henrik olarak değiştirdikten sonra Margrethe ile evlenen prens, Fransız vatandaşlığından da feragat ederek Danimarka vatandaşlığına geçti.1967'deile hayatını birleştiren 83 yaşındaki Henrik, evliliğin ardından 'prens' ünvanı almıştı. Ancak aradan geçen yıllarda, Henrik defalarca kez 'kral' olmak istediğini söylese de bu ünvanı alamadı.Geçtiğimiz yıl emekli olan ve prens ünvanından vazgeçtiğini açıklayan Henrik, o günden bu yana çok az resmi etkinliğe katıldı. Henrik, eşiyle resmi olarak halen evliliği sürse bile, zamanının büyük bir bölümünü Fransa'da bulunan üzüm bağında geçiriyordu.