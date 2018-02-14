Son dakika... Danimarka Prensi Henrik hayatını kaybetti! Danimarka Prensi Henrik kimdir?

Son dakika haberleri... Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki Danimarka Prensi Henrik kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika... Danimarka Prensi Henrik hayatını kaybetti! Danimarka Prensi Henrik kimdir?
Danimarka Kraliçesi Margrethe'in eşi 83 yaşındaki Danimarka Prensi Henrik hayatını kaybetti. Vatandaşlar Danimarka Prensi Henrik'in kim olduğunu merak ediyor. 

Yaklaşık 2 hafta önce akciğerlerinde iyi huylu tümör tespit edilen Prens Henrik hastaneye kaldırılmıştı.

Veliaht Prens Frederik ve Kraliçe Margrethe, Prens Henrik'in durumunun kötüleşmesi üzerine planlarını iptal ederek Danimarka'ya dönmüşlerdi.

Geçtiğimiz yıl, Danimarka Prensi Henrik, kendisine kral ünvanını layık görmeyen eşi Kraliçe Margrethe'in yanına gömülmek istemediğini söylemişti.


DANİMARKA PRENSİ HENRİK KİMDİR?


1934'de Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat adıyla, Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında doğan Henrik, Londra'da diplomat olarak görev yaparken Margrethe ile tanıştı. İsmini Henrik olarak değiştirdikten sonra Margrethe ile evlenen prens, Fransız vatandaşlığından da feragat ederek Danimarka vatandaşlığına geçti.



1967'de Kraliçe Margrethe ile hayatını birleştiren 83 yaşındaki Henrik, evliliğin ardından 'prens' ünvanı almıştı. Ancak aradan geçen yıllarda, Henrik defalarca kez 'kral' olmak istediğini söylese de bu ünvanı alamadı.

Geçtiğimiz yıl emekli olan ve prens ünvanından vazgeçtiğini açıklayan Henrik, o günden bu yana çok az resmi etkinliğe katıldı. Henrik, eşiyle resmi olarak halen evliliği sürse bile, zamanının büyük bir bölümünü Fransa'da bulunan üzüm bağında geçiriyordu.


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