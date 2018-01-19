Son dakika! Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Demet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı

İBRAHİM KUTLUAY KATILMADI

TAZMİNAT VE NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU

''HAYIRLISI OLSUN''

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlı 2 çocuğu var.

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Çiğdem Saltık

11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babasıa kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamamıştı.Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın bugün görülen karar duruşmasınaavukatlarıyla birlikte katıldı.'ı ise avukatları temsil etti.Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatlari son sözlerini söyledi.'e 1 milyon 300 bin TL tazminat, aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafakasını ödeyecek. Çocukların velayeti de anneye verildi.Bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan, ''Hayırlısı olsun" dedi.