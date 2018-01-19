Son dakika! Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Demet Şener
11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'
a kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamamıştı.
Demet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı
İBRAHİM KUTLUAY KATILMADI
Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına Demet Şener
avukatlarıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay
'ı ise avukatları temsil etti.
Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatlari son sözlerini söyledi.
TAZMİNAT VE NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU
İbrahim Kutluay
, Demet Şaner
'e 1 milyon 300 bin TL tazminat, aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafakasını ödeyecek. Çocukların velayeti de anneye verildi.
''HAYIRLISI OLSUN''
Bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan Demet Şener
, ''Hayırlısı olsun" dedi.
Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlı 2 çocuğu var.
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