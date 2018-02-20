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Son dakika! Demet Şener'in avukatından Demet Akalın'a yanıt

Boşandığı eşi İbrahim Kutluay yüzünden küs olduğu Demet Akalın'la Bebek'te bir mekânda pişti olan Demet Şener, yıllar sonra ilk kez şarkıcı hakkında konuşmuştu. Demet Akalın da bu açıklama sonrası sessiz kalmadı ve Demet Şener için, "Ona teşekkür ederim ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim" demişti.  Demet Şener'in avukatı Aslı Hatemi bugün Demet Akalın'a şu yanıtı verdi:

20 Şubat 2018, Salı 10:28
Son dakika! Demet Şener'in avukatından Demet Akalın'a yanıt
''Demet Akalın'ın açıklamaları nedeniyle zorunlu açıklama:

Dün sabah Demet Akalın tarafından basına verilen röportaj müvekkilim Demet Şener hakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçekdışı birçok beyan ve gönderme içermektedir.

''MÜVEKKİLİM NE DUL NE DE İŞSİZDİR''

Öncelikle müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir.

Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır.

Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir.

Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır.

''DEMET ŞENER KİMSENİN YUVASINI BOZMADI''

Demet Şener ne yuva yıkmıştır ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu hâksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu cocuklu kalacağı da sadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur.

Saygılarımızla Demet Şener vekili Avukat Aslı Hatemi''

NELER OLMUŞTU?

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile dün bir mekanda pişti olmuştu.



Mekan çıkışı muhabirlerin ''Demet Hanım da içerideydi, selamlaştınız mı?'' sorusuna Demet Şener ''Ben Demet Akalın'ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötür bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman 'merhabam' olmadı ki, şimdi 'merhaba' diyeyim. Eğer Demet'i görseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var.'' cevabını vermişti.

''DUL VE İŞSİZ KALABİLİRDİM''

Demet Akalın'a da, Demet Şener'in sözleri hatırlatılınca şarkıcı ağır bir göndermede bulunmuştu: ''Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.'' 


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