Son dakika! Demet Şener'in avukatından Demet Akalın'a yanıt

''MÜVEKKİLİM NE DUL NE DE İŞSİZDİR''

''DEMET ŞENER KİMSENİN YUVASINI BOZMADI''

NELER OLMUŞTU?

''DUL VE İŞSİZ KALABİLİRDİM''

Çiğdem Saltık

'''ın açıklamaları nedeniyle zorunlu açıklama:Dün sabahtarafından basına verilen röportaj müvekkilimhakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçekdışı birçok beyan ve gönderme içermektedir.Öncelikle müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir.Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır.Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir.Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır.Demet Şener ne yuva yıkmıştır ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu hâksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır.Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu cocuklu kalacağı da sadece yüce Allah'ın takdir edeceği bir durumdur.Saygılarımızla Demet Şener vekili Avukat Aslı Hatemi''eski eşiile bir dönem aşk yaşayanile dün bir mekanda pişti olmuştu.Mekan çıkışı muhabirlerin ''da içerideydi, selamlaştınız mı?'' sorusuna''Ben Demet Akalın'ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötür bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman 'merhabam' olmadı ki, şimdi 'merhaba' diyeyim. Eğergörseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var.'' cevabını vermişti.sözleri hatırlatılınca şarkıcı ağır bir göndermede bulunmuştu: ''Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.''