Son dakika! Demirtaş'ın avukatları AYM'ye başvurdu
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
HDP, Cumhurbakanı adayı olarak Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermişti.
Demirtaş'ın avukatları tutuklama kararı veren mahkemeye başvurarak Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması için başvurmuş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.
Selahattin Demirtaş'ın avukatları bu defa Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
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