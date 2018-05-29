HDP, Cumhurbakanı adayı olarak Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermişti.

Demirtaş'ın avukatları tutuklama kararı veren mahkemeye başvurarak Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması için başvurmuş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları bu defa Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti.





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