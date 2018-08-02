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Son dakika! Deniz Kuvvetleri soruşturmasında 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

02 Ağustos 2018, Perşembe 09:37 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:46
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

5'İ AKTİF GÖREVDE

FETÖ’nün askeri yapılanmasına Ankara merkezli 8 ilde büyük bir operasyon düzenlendi. 5’i aktif görevde olan 27 asker için gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

(İHA)

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