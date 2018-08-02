Son dakika! Deniz Kuvvetleri soruşturmasında 27 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.
5'İ AKTİF GÖREVDE
FETÖ’nün askeri yapılanmasına Ankara merkezli 8 ilde büyük bir operasyon düzenlendi. 5’i aktif görevde olan 27 asker için gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
(İHA)