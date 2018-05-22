Son dakika: Denizbank 3,2 milyar dolara satıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Dubai merkezli Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank çatısı altındaki DenizBank A.Ş'yi 14.6 milyar TL'ye (3.2 milyar dolar) satın aldı.

BU SABAH AÇIKLANDI

Emirates NBD ve Sberbank'ın, nihai DenizBank anlaşmasının imzaladığı haberi bu sabah duyuruldu. Sberbank CEO'su Herman Gref, geçtiğimiz Şubat ayında "Satışla ilgili ön çalışmalara daha yeni başladık. DenizBank için şu anda aldığımız çok iyi bir teklifi inceliyoruz" açıklaması yapmıştı. Gref, uluslararası piyasalardaki rekabetin son derece çetin olduğuna ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle istikrarlı sonuçlar elde etmenin güçlüğüne dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOKUZUNCU BANKASI

Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 milyar dolara Dexia SA'dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

NBD'NİN BÜYÜKLÜĞÜ 128 MİLYAR DOLAR

Emirates NBD 2007 yılında Emirates Bank International (EBI) ve National Bank of Dubai'nin (NBD) birleşmesi ile kuruldu. Dubai'nin en büyük bankası olan NBD'nın toplam varlık büyüklüğü 128 milyar dolar seviyesinde.

9 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

9 binden fazla kişiye istihdam sağlayan banka, Dubai'nin yanında Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapure ve İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Çin ve Endonezya'da ise temsilcilik ofisi olarak yer alıyor. Bankanın şube sayısı ise 230.



