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Son dakika! Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım YSK'da

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak başvuruda bulundu
 

04 Mayıs 2018, Cuma 11:39
Son dakika! Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım YSK'da
Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.
 

SADİ GÜVEN BİNA İÇİNDE KARŞILADI


YSK'ya önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ya gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ortak başvuru yaptı.

Yıldırım ve Bahçeli'nin, çıkışta açıklama yapması bekleniyor.

'Cumhur İttifakı'na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ya sunulacağı öğrenildi.

AA


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