Son Dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

"ABD SÖZÜNÜ TUTMADI"

"ABD TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİNİ BIRAKMALIDIR"

"YPG MASADA OLMAYACAK"

Serap Belovacıklı

ABD'den gelen açıkmalar sonrasında hem Savunma Bakanı'yla hem de Dışişleri Bakanı'yla yaptığımız görüşmelerde duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Kendileri gazetelerde çıkan haberlere inanmamız gerektiğini söylediler, biz ise bunları bazı askerlerden duyduğumuzu söyledik. Biz FETÖ'den de , YPG'ye verilen silahlarla ilgili rahatsızlığımızı da dile getirdik. Bu terör örgütüne verilen destek ilişkilerimizde geri dönülmez hasara yol açar. Bu mesajları net bir şekilde kendilerine verdik. Savunma Bakanı'nı tanırım, doğru söyleyen insanlardan biridir. Bizzat bu konuyla yakından ilgileniyorum dedi. Aynı şeyi Dışişleri Bakanı da söyledi. Ama ABD'nin açıklamaları bizi tam olarak tatmin etmedi.Yarın DEAŞ da ismini değiştirebilir ama terör devam eder. Irak'ın bugün yaşadığı durum ABD'nin Irak'ta attığı yanlış adımlardır. ABD'nin Irak'tan ayrılırken yaptığı daha da büyük yanlışlardır. DEAŞ Irak'ta başladı, Suriye'ye geçti, oradan tekrar Irak'a geçti. ABD'ye güvensizliğimiz devam ediyor. Rakka'dan sonra bize verdiği sözleri tutmadı, Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. Obama'nın telefonda Cumhurbaşkanımıza 'hemen acil' diye söz vermişti ama sözü tutmadı. Peki YPG Mümbiç'ten çekildi mi? Çekilmedi. Bizim artık ABD'den somut adım görmemiz lazım.Yok, olmaz. Biz bu adımları atacağımızı söyledik. Afrin'den bize her gün saldırı geliyor. İdlib'e gözlemci gösteriyoruz, buraya yönelik tacizler de devam ediyor. Biz bu müdahaleyi yapmak zorundayız. DEAŞ, Kilis'e tacizde bulunuyordu. Kilis'te sadece bu yüzden 24 kişi hayatını kaybetti. Biz bunu yapacağız.Bu tehditle biz karşı karşıyayız. Müttefiklerimizin bize ne kadar destek verip vermediği de ortada. Ama biz bu tehditlerle yaşıyoruz, o ülkelerin de bize faydası yok. O yüzden biz kendi tedbirlerimizi almak zorundayız.ABD bize kendileri söylemişlerdi; Biz verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz. Rakka operasyonundan sonra YPG'deki silahları toplayacağız demişlerdi. Ama Cumhurbaşkanımız bunun pratikte uygulanamayacağını anlatmıştı. ABD'nin verdiği sözü tutması lazım. Tutmazsa güvenilir bir ülke olmaz. Biz her yerde müttefiğiz, dolayısıyla ağızdan çıkan söz tutulmalıdır. Erdoğan'ı seven de sevmeyen de bilir ki Erdoğan sözünü tutar. ABD'nin bize verdiği bir söz var ama sözünü tutmuyor. Biz artık somut adımları görmek istiyoruz. Artık bu terör örgütüyle işbirliği yapmayı ABD'nin bırakması lazım.Biz Esad olmamalı konusunda samimiyiz ama ABD'nin de samimi olması lazım.Washington'da farklı açıklamalar, söylemler yapılıyor. Karmaşık bir durum var. O ülkenin kendi iç meselesi ama bu iç mesele Suriye'deki YPG sorununa kadar yansıdığında iç mesele olmaktan çıkıyor.Bizim burada muhatabımız ABD'dir ama bizim rahatsızlığımızı herkes biliyor, Fransa da biliyor.Biz burada bir müdahale yaptığımızda koordineli yapmamız lazım, Afrin'deki Rus gözlemcilerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz birçok adımımızı Rusya ile koordineli yürüttük. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da, mesela Esad konusunda, ama birlikte çalışıyoruz. İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunun durdurulması gerekiyor. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için ilerlemenin durdurulması lazım. Bir yerde çatışma varken rejim ile muhalefetin anlaşması gerçekçi değil.Soçi'de YPG masada olmayacak. PKK, Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi mi? Terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi olabilir mi? Dünyaya da bunu anlatıyoruz. Siz sadece YPG'yi var sanıyorsunuz ama onların görüşlerini hiç benimsemeyen Kürtler grupları var.Karşı olmaması gerekiyor. Biz Suriye'nin, şu an rejimle bir ilişkimiz olmasa da, her zaman toprak bütünlüğünü savunduk. Hava sahası konusunda hem İran hem Rusya ile görüşüyoruz. Buradan havadan bir müdahale için koordinasyonu sağlamalıyız.Bu milli bir meselesidir, Türkiye'ye yönelik bir tehdit var. Arzu ederiz ki diğer muhalefet partileri de MHP'nin sergilediği duruşu sergilesinler. Bu tehditler Türkiye'ye yönelik bir tehdit. Bize karşı bir tehdit oluştuğunda sesimizi de çıkarırız, Akşener hanımefendi bundan neden rahatsız oluyor? Ana muhalefetin de yapması gereken Türkiye'yi suçlamak değil, Türkiye'ye yönelik tehditi nasıl bertaraf ederiz konusunda hükümete yardımcı olmaktır. Ama o partinin içinde DHKP-C'li var, PKK sempatizanı var.Bizim buradaki operasyonumuz Kürtlere değil, terör örgütüne yöneliktir. Sivil halkın zarar görmemesi için tedbir almalıyız. Bu konuda fikirleri varsa bizimle paylaşsınlar. Ama her şeyde iktidar karşısında durmak için konuşurlarsa böyle saçmalarlar.Bırakın iadeyi daha bir soruşturma bile başlatılmadı. Hala belgeleri inceliyoruz gibi cevaplar alıyoruz.