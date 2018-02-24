Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Kudüs kararına tepki

Dün ABD
, Kudüs
'te açmayı planladığı büyükelçilik için tarih verdi. ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre ABD, Kudüs'teki büyükelçiliğini İsrail
'in 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı 14 Mayıs tarihinde açacak.
Bunun üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Kudüs kararına tepki göstererek "Karar son derece kaygı verici" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump geçen aralık ayında, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı'na, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim"
açıklamasında bulunmuştu.
Senim Tanay