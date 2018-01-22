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Son Dakika...Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin için Rusya'ya taahhüt iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını yalanladı.

22 Ocak 2018, Pazartesi 16:22
Son Dakika...Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin için Rusya'ya taahhüt iddiasına yalanlama
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Rusya ile genel anlayış birliği var. Rusya ile al-ver durumu yok" denildi. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Rusya ve İran'la yapılan anlaşma sonucunda terör örgütü PYD, Soçi'deki kritik Suriye zirvesinde yer almayacak.  


TÜRKİYE PKK/PYD'Yİ KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI


Türkiye, Rusya ve İran, daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme kararı almıştı. Kongrenin 30 Ocak'ta toplanması bekleniyor. Türkiye, kongreye PKK/PYD'nin katılmasını kabul etmeyeceğini ilan etmişti.

Son dakika... Kremlin ve Rus Dışişleri'nden flaş Afrin açıklamasıSon dakika... Kremlin ve Rus Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması
 

YAKLAŞIK 500 KİŞİ DAVET EDİLMİŞTİ


Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kongreye yaklaşık bin 500 kişinin davet edilmesi öngörülüyor. BM'nin katılarak sürece katkı sağlamasının ve muhalefeti de buraya katılmaya teşvik etmenin önemli olduğu vurgulandı. Dışişleri kaynaklarınca, "PKK'nın aynısı ve parçası olan bir örgütü burada görmek istemediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bu konu kabul edilerek mutabakat sağlandı. Hazırlık toplantısında listeler de aşağı yukarı tamamlandı. Cenevre'den farklı olarak, toplumu temsil eden her kesimden temsilci bulundurmak istiyoruz. Geniş bir iç meşruiyeti verme düşüncesi var" denildi.


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