Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın darbeci askerler kararına tepki: Yunanistan'ın darbecileri koruyan ülke olduğu tespit edildi. Türk milletinin vicdanını yaralayan kararı şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştır.

Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmişti.

Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.

Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı tanınması onaylanmış oldu.

Yunan basınında, Yunanistan'da iltica hakkı alarak serbest kalacak darbeci askerlerin, sağlanacak seyahat belgeleriyle başka Avrupa ülkelerine gidebilecekleri ifade edildi.

DARBECİLER SERBEST

Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonların kararlarıyla şimdiye kadar, Özkaynakçı'nın yanı sıra Ahmet Güzel isimli darbeci askere de iltica hakkı verilmesi kararlaştırılırken, iki darbecinin daha 18 aylık azami gözaltı süresinin dolmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest kalan 4 darbecinin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışında bir evde tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, halen karakolda tutulan 4 darbeci askerin ise ay sonunda gözaltı sürelerinin dolması sebebiyle serbest kalacakları kaydedildi.

Türkiye'nin darbecilere yönelik üç iade talebi Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.